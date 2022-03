Llega a España 'We all fall in love', otro gran éxito de Can Yaman Esta nueva novela turca se podrá ver a través de Divinity y cuenta con la estrella de moda como protagonista

Todo lo que toca se convierte en oro y es que, tras el éxito de Pájaro soñador, Can Yaman es la auténtica estrella del momento. El guapo actor turco acumula varias ficciones estrenadas en Turquía y Divinity se ha hecho con una de ellas para volver a mostrar un amor prohibido en Mediaset. We all fall in love es el nombre de la novela turca que llegará próximamente a los televisores españoles. Una historia que tiene como eje central el amor de dos jóvenes cuyas familias se profesan cierto odio, al estilo Romeo y Julieta. En este nuevo reparto, Can Yaman dará vida a Tarik y junto a él, Selen Soyder hará el papel de enamorada bajo el personaje de Itir.

Una trama en la que no hay que dar nada por hecho y que cuenta la historia de dos enamorados que se conocen desde hace mucho tiempo pero que no pudieron formalizar su relación. Como el amor todo lo puede, Tarik e Itir deciden casarse en secreto a pesar de que sus familias, Adile padre de Tarik y Münir, madre de Itir, se odian desde hace 36 años. Eso no es todo lo que los enamoradores tendrán que soportar. Aunque sus hijos lo desconozcan, sus progenitores también tuvieron una historia de amor que desembocó en destinos separados. Sin duda, un formato que prevé el mismo éxito que otras series en las que Can Yaman ha estado como protagonista.

Será tras el final de la serie que se está emitiendo en estos momentos, Dolunay, cuando sus fans puedan disfrutar de We all fall in love. No obstante, eso no es todo, porque hay Can Yaman para rato. Además de esta nueva serie, el actor turco ha protagonizado, Inadina Ask, que se verá en el futuro en Mediaset. En esa ocasión, se trata de una comedia romántica en la que no faltarán como ingredientes el amor, el odio y los malentendidos. Para esta historia, le acompañará Acelya Topaloglu, que interpretará a Defne Barutçu, una joven informática. Ella empieza a trabajar en Aras Technology, empresa dirigida por Yalin Aras (Can Yaman). Tras empezar con mal pie, y sin saber que Yalin será su jefe, la historia desencadenará en un nuevo amor entre los protagonistas.

El actor, que ha compaginado su carrera de actor con la abogacía, se ha ido convirtiendo en un ídolo de masas a raíz de su interpretación en la serie Erkenci Kus (Pájaro soñador), emitida también por Divinity en España. A su llegada al aeropuerto de Adolfo Suárez Barajas de Madrid, la estrella colapsó el reciento por una legión de fans que deseaban tocar a su ídolo. Como consecuencia de esta repercusión mundial, el actor no puede estar más agradecido a sus fans. "Hay que corresponder ese amor, estoy orgulloso de poder estar cerca de ellos. No quiero ser de esos actores que no salen a ver a su público. Hay que acabar con ese tabú y ver a los fans desde su lado humano", expresó el actor a su llegada a España.

