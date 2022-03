Plácido Domingo rompe su silencio tras haber renunciado al cargo en la Ópera de Los Ángeles

Hace algunos meses se desató la polémica cuando varias mujeres acusaron a Plácido Domingo de acoso sexual y el barítono se vio obligado a renunciar a su cargo como director general de la Ópera de Los Ángeles y cancelar, además, todas las actuaciones que tenía previstas en el centro. Ahora, ha hablado por primera vez después de lo sucedido en una entrevista con El Confidencial cuando está a punto de reaparecer en los escenarios españoles como protagonista de Nabucco de Verdi en el Palau Les Arts de Valencia.

VER GALERÍA

- EXCLUSIVA: Primeras imágenes de Plácido Domingo, arropado por su mujer y su hijo tras la polémica

El barítono ha revelado que estos meses pasados han sido los "más difíciles" de su vida. "Inimaginables. Activo como lo he sido toda mi vida, me sentí frustrado al no poder cantar cuando sabía que debía de estar sobre el escenario", explica al periodista Rubén Amón. "Continúo trabajando, estudiando, ensayando y actuando. Esto me da la serenidad que necesito para afrontar esta pesadilla", añade.

Plácido se vio obligado a renunciar a su cargo en la Ópera de Los Ángeles y a cancelar sus funciones en Nueva York por respeto a ambos teatros, confiesa, asegurando que "la acusación y la sentencia vinieron instanténeamente de la mano y no hubo nada que hacer más que guardar la calma y el silencio hasta que pasó el furor". Unos momentos difíciles para un artista de 78 años que tiene compromisos en su agenda hasta 2021, pero que se plantea la posibilidad de abandonar su querida profesión pasados los 80.

VER GALERÍA

Niega tajantemente las acusaciones de abuso de poder y se defiende de las críticas a su primer comunicado, donde señalaba que "las normas y estándar de la actualidad son muy diferentes hoy de lo que eran en el pasado". Insiste en que de ninguna manera estaba tolerando ningún tipo de acoso o abuso, sino recordando la calidez y afectuosidad de los españoles, que son cariñosos por naturaleza. "Me refería sobre todo a la cultura del piropo. He sido galante. Pero siempre en los límites de la caballerosidad, el respeto y la sensibilidad", añade.

Recuerda también que hasta el momento no ha sido acusado de ningún delito pero que la credibilidad que se concede a las acusaciones es automática. "Esta es una causa mediática, de opinión pública. Y me he sentido juzgado, sentenciado y condenado por anticipado", replica.

VER GALERÍA

VER GALERÍA

Ainhoa Arteta fue una de las primeras en alzar la voz a favor de su compañero de profesión, al que considera "una amistad como de familia". La soprano dio su primer concierto en San Sebastián con la madre del tenor y después concidició con él en diferentes actuaciones desde hace ya 30 años. "Es una calumnia muy grande, no se puede destruir una carrera de tantos años", zanjó en El Programa del verano. Plácido se ha sentido arropado por sus compañeros de profesión en estos momentos y asegura entender incluso a los que han preferido hablar con él en privado en vez de significarse en público: "Hay respeto a la situación, hay miedo. No es sencillo ir a contracorriente".

Para conocer lo más relevante de hola.com y no perderte artículos como este, suscríbete a nuestra newsletter aquí.