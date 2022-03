¿Se ha delatado Estela Grande en su relación con Kiko Jiménez? La risa que siembra la duda

Cuando todas las miradas señalaban a Adara Molinero tras su tremenda confesión en Gran Hermano VIP, resucita otra de las grandes polémicas del concurso. Antes de que la novia de Hugo Martín Sierra se mostrase enamorada de Gianmarco Onestini, otra amistad amenazaba con romper un matrimonio. El primer mes de la casa de Guadalix de la Sierra se centró en el tonteo que mantuvieron Kiko Jiménez y Estela Grande. Mientras Sofía Suescun y Diego Matamoros trataban de calmar los ánimos en plató, ellos disfrutaban de su intensa amistad, que la audiencia juzgó como fuera de tono. Ahora, la modelo reabre el debate por una conversación con sus amigas.

Alba Carrillo, Noemí Salazar, Estela Grande y Adara estaban cenando en la cocina cuando de repente saltaron todas las alarmas. "Aquí se malinterpretan muchas cosas", decía la mujer de Diego Matamoros riéndose. "¿Alguien más tiene que contar algo?", pregunta Alba Carrillo. Estela seguía riéndose sola lo que provocó que sus compañeras duden de si es que se siente identificada con la situación Adara, ya que en al principio del concurso estuvo en el punto de mira por su relación Kiko Jiménez.

Para excusarse, Estela dice "por lo que me río no tiene nada que ver con Adara". Quien no ha podido aguantar esta situación donde los gestos hablan por sí solos ha sido Noemí que ha preguntado de manera directa a Estela: "¿Te sientes identificada?". Algo que ha reafirmado la propia Adara: "Yo he pensado lo mismo". "Tienes una cara de falsa que no puedes con ella", insistía la reina del brillo. Estela ya nerviosa, ha optado por intentar zanjar la conversación: "Venga, vamos a hablar de Adara… Alba ¿eres mi amiga? Pues cállate". "Yo he pensado lo mismo… ¿Tú has tenidos siempre tus sentimientos claros?", dejaba en el aire una sincera y confusa Adara.

"Gran Hermano es una locura, pero siempre he tenido claros mis sentimientos", ha dicho Estela con una actitud risueña. "Me estáis haciendo quedar mal", seguía diciendo. "Cállate, porque si no… Pero también disimula la cara", ha espetado Salazar. "Luego me llamarán falsa, pero es que no sé mentir", se defendía la mujer de Diego Matamoros. "La acabas de liar", ha sentenciado Adara. Tras esta conversación en código, Estela ha intentado desviar el tema hacia otro lado para quitar hierro al asunto.

Todo se remonta al inicio del concurso cuando la nuera de Kiko Matamoros no se separaba de Kiko Jiménez, lo que provocó que su pareja, Diego Matamoros, dejara de ir a defenderla a plató, incluso llegó a decir que iba a pedir el divorcio. Una vez Kiko Jiménez fue expulsado del programa parece que las aguas volvieron a su cauce y Diego regresaba a la vida pública para defender a su mujer. Estela, ajena a todo lo que ha ocurrido fuera de la casa de Guadalix, tendrá que explicar los videos e imágenes que generaron tal confusión de sentimientos. Incluso puede ser la semana que viene, ya que es una de las nominadas de la casa. Tendrá que medirse ante Mila Ximénez y Adara en un duelo de altura.

