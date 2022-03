¡Ha nacido una estrella! La 'otra' ganadora que deja 'Gran Hermano VIP'

Gran Hermano VIP está entrando en su recta final. Apenas 20 días de concurso que acabarán con una triunfadora que se debate entre Mila Ximénez, Adara Molinero, Estela Grande, Noemí Salazar y Alba Carrillo. Un final solo de mujeres tras la expulsión de Antonio David Flores. Pero, además de la persona que consiga llevarse el maletín, esta séptima edición del reality ha tenido una clara ganadora en el plató: Rocío Flores, la nieta de la más grande. La tentación de la televisión ha llamado varias veces a la puerta de la hija de Rocío Carrasco. Su nombre se ha barajado en diferentes ocasiones por Supervivientes, pero no ha sido hasta la entrada de su padre en la casa de Guadalix de la Sierra cuando la joven se ha decidido a asistir a plató.

VER GALERÍA

Al ser expulsado Antonio David Flores, el formato del concurso clarifica que los defensores de plató abandonan su puesto para cedérselo al concursante. Una medida que, por ejemplo, provoca que ya no veamos al hermano de Gianmarco Onestini en las galas de Gran Hermano VIP. Rocío Flores deja un espectacular debut en televisión, puesto que ha demostrado un saber estar que ha enamorado a público y compañeros del medio. Nadie duda de que la larga estancia de Antonio David en la casa no se podría entender sin el desempeño de su hija a la hora de defenderlo.

Consciente del potencial televisivo de la joven, Jorge Javier Vázquez dedicó todos sus esfuerzos en conseguir confidencias de la familia de Rocío Jurado, teniendo éxito en varias ocasiones. Para el recuerdo queda el momento en el que dejó abierta la posibiilidad de reconciliarse con su madre, Rocío Carrasco, tras seis años sin comunicación: "Yo creo que en un futuro se arreglará todo. Sinceramente te lo digo. Tienen que pasar muchas cosas, pero jolín, es mi madre".

VER GALERÍA

En la pasada gala, poco antes de recibir a su padre tras dos meses y medio de encierro, Rocío Flores vivía una despedida en Gran Hermano VIP. "Gracias por haberme tratado como me has tratado, por respetar los límites, a la productora, a las personas que trabajáis aquí. Me ha costado estar aquí, pero creo que lo he conseguido. De verdad estoy súper agradecida contigo", decía, muy emocionada, antes de fundirse en un abrazo con Jorge Javier Vázquez, con el que ha iniciado una amistad tras su paso por el concurso.

"Ahora que me he acostumbrado a ti, no quiero dejar de verte, Rocío", le decía Jorge Javier Vázquez, ante la posibilidad de que esto sea solo un inicio en televisión de la hija de Rocío Carrasco. La respuesta de la joven abre las puertas a soñar con un regreso más pronto de lo que podría parecer. "Bueno de momento dame un tiempo. Necesito recuperarme de todo esto que he vivido y ya hablaremos", finalizaba Rocío Flores. Con Gran Hermano Dúo a la vuelta de la esquina, ¿volveremos a ver pronto a la otra gran ganadora que deja el VIP?

Para conocer lo más relevante de hola.com y no perderte artículos como este, suscríbete a nuestra newsletter aquí.