Adiós a las rastas: el radical corte de pelo de Zoë Kravitz antes de interpretar a Catwoman

Loading the player...

Zoë Kravitz está a punto de convertirse en la nueva Catwoman en The Batman, la próxima película de DC que protagonizará junto a Robert Pattinson. Muchos se preguntan cuál es el aspecto que lucirá como la villana más famosa de Gotham. De momento, su look es uno de los secretos mejor guardados del rodaje, pero recientemente hemos visto cómo la actriz se ha sometido a un corte de pelo 'radical' con el que ha dicho adiós a sus largas rastas. El resultado es tan espectacular como sorprendente y su padrastro, Jason Momoa, no ha podido resistirse a dar su opinión. ¿Quieres saber qué le ha parecido? Dale al play y no te lo pìerdas.

Para conocer lo más relevante de hola.com y no perderte artículos como este, suscríbete a nuestra newsletter aquí.