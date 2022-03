Carlota Corredera estrena nuevo 'look' para celebrar el éxito de su nuevo libro En apenas una semana 'Hablemos de nosotras' ya se ha convertido en número 1 en ventas

Nuevo libro y también corte de pelo. Carlota Corredera ha vuelto a sorprender a sus seguidores con un nuevo look. La presentadora de Sálvame ayer presentó su nuevo libro Hablemos de nosotras y eligió este día tan especial para cambiar de imagen. Aconstumbrados a su larga melena rubia, sus fans vieron como la periodista optaba por un corte de pelo para lucir una melena midi con ondas y mechas rubias muy favorecedora, realizado por su estilista de cabecera, Manuel Zamorano.

VER GALERÍA

Corredera estaba emocionada porque esa noche tenía mucho que celebrar. Publicó el libro una semana antes de la presentación y ya se ha convertido en número 1 en ventas. La periodista está feliz y así se lo hizo saber a todos los asistentes que acudieron a la presentación, entre los que no faltaron sus compañeros Kiko Matamoros, que acudió junto a su parja, Marta López Álamo, Belén Esteban, María Patiño, Lidia Lozano o Anabel Pantoja. Tampoco faltaron algunos protagonistas que figuran en su libro como Cristina Cifuentes y Verdeliss, que acudió con su hija más pequeña, Miren, de la que no se separa.

Hablemos de nosotras es el segundo libro de la periodista gallega, una obra dedicada al feminismo con entrevistas a once nombres -masculinos y femeninos -Cristina Cifuentes, Verdeliss, Alba Palacios, Alberto San Juan, Anabel Alonso, Anna Ferrer, Chenoa, Joaquim Bosch, Laura G. Molero, Miriam González, Sonia Vivas-, con los que conversa sobre la igualdad, la conciliación, la corresponsabilidad en la crianza de los hijos, los techos de cristal y la violencia machista.

"Estoy muy nerviosa, han sido nueve meses de mucho trabajo. Ha sido un trabajo muy bonito, he aprendido mucho de todas las entrevistas", asegura Carlota muy satisfecha de poder haber compaginado este libo con su faceta de madre, escritora y presentadora. "Estoy muy contenta, mucha gente ya lo ha podido leer, me han escrito muchos mensajes que es lo que yo quería leer", aseguraba Carlota momentos antes de la presentación. Respecto al porqué ha elegido a estos personajes, ella afirma que "están los que tienen que estar. Personas diferentes con distintos caminos, pero con un punto en común. La igualdad de género”.

VER GALERÍA

Por último quiso agradecer el apoyo a una persona sin la que no habría podido escribir el libro: su marido. Carlos de la Maza, con quien contrajo matrimonio en 2015, y al que no le gusta posar delante de las cámaras, posó muy cariñoso junto a su mujer ante los flashes. "Mi marido ha sido mi apoyo incondicional, tengo que decir que este libro no lo hubiera sacado sin su apoyo", recalcó la periodista el día del lanzamiento de este proyecto que tantas ilusiones le esta dando.

