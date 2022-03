Sergio Ramos presume de sus 'tres mosqueteros'

El tiempo pasa volando y si no, que se lo digan a Sergio Ramos y Pilar Rubio, que no pueden creerse lo rápido que están creciendo sus hijos. El futbolista y la presentadora están viviendo una etapa muy especial en la que están disfrutando al máximo de su día a día con Sergio Jr., de cinco años, Marco, de cuatro, y Alejandro, de uno, que no dejan de sorprenderles y de regalarles momentos únicos. El jugador del Real Madrid ha compartido con sus fans una nueva imagen de los niños y no pueden estar más simpáticos. "¡Sonrisas, abrazos y confidencias que me dan la vida! ¡¡¡Os como esa cara!!! #SergioJr #Marco #Alejandro #LosTresMosqueteros #TridenteDeOro", es el cariñoso mensaje que les ha dedicado acompañado de varios iconos de dinosaurios y un ratón, haciendo referencia a los estampados de sus pijamas.

VER GALERÍA

Sergio, el mayor, aparece en el centro abrazando cariñosamente a sus hermanos, a los que vemos muy sonrientes. Los tres posan ante la cámara sentados en uno de los escalones de su casa, mientras se preparan para irse a dormir con sus originales pijamas y las mismas zapatillas, aunque en diferentes colores. "¡El trío! Qué guapos mis niños...Os quierooo", dice orgullosa su tía, Mirian Ramos. "Familia bonita", "¡Qué monos!", "El futuro del Madrid", "Qué guapos son, disfrútalos a máximo que los años pasan volando", "Ternura", "Son muy lindos", "Qué rápido están creciendo" o "Trío maravilla", son algunos de los mensajes que les han dejado en este post tan entrañable.

VER GALERÍA

Aunque su vida ha cambiado totalmente desde que son padres, la pareja ha reconocido en muchas ocasiones que no pueden estar más orgullosos de la familia que han formado. Se dieron el sí, quiero' el pasado 15 de junio en Sevilla y ahora están, si cabe, aún más enamorados y unidos. "Afotunadamente nos llevamos muy bien y no solemos discutir prácticamente por nada. Solo cuando me pone reguetón (risas). En cuanto a los temas de los niños, estamos siempre muy de acuerdo", nos ha confesado Pilar Rubio en el fabuloso reportaje que protagoniza esta semana en las páginas de ¡HOLA! para celebrar con nosotros su Navidad más especial. "Mi familia es el motor de mi vida y la que hace que todos los días me levante contenta y feliz", asegura la colaboradora de El Hormiguero, que ha hecho balance de su año más importante y nos desvela sus deseos, retos y sueños para 2020.

Loading the player...

La despedida 'bilingüe' de Sergio Ramos y sus hijos

