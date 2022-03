Stella, la hija pequeña de Jean-Paul Belmondo, en el baile de debutantes de París junto a las hijas de Julio Iglesias

Tiene 16 años, estudia en París, en un centro bilingüe, le apasiona la lectura, la historía, la geografía y la política. Hablamos de Stella Belmondo, la hija pequeña, y también la más desconocida, del actor Jean-Paul Belmondo, una leyenda viva del cine francés. En las páginas de ¡HOLA! de esta semana Belmondo posa con su hija y descubrimos cómo es la hija pequeña del actor, que este sábado debuta en el gran el gran baile de debutantes de París junto a Cristina y Victoria, las hijas de Julio Iglesias y otras jóvenes como María Carolina de Borbón-Dos Sicilias o Kayla Rockefeller.

Jean-Paul es "más un amigo que una autoridad" para Stella, según ha revelado ella misma: "Es incapaz de decirme que no", asegura la joven. La diferencia de edad con sus hermanos ha hecho que Stella haya vivido casi como una hija única. Su hermana Florence tiene 59 años y su hermano Paul 56. Aunque se ven en cumpleaños y otros eventos familiares, Stella asegura que le han "fallado los lazos más fuertes" entre hermanos. Hasta ahora habíamos sabido muy poco de ella y de su vida desde su nacimiento en 2003.

Jean-Paul Belmondo, muy orgulloso de su hija Stella, una pequeña artista de 10 años

Jean Paul Belmondo ha sido padre de una niña a los 70 años de edad

A Stella le encanta el riesgo y la adrenalina, que dice haber heredado de su padre. "Sus acrobacias me fascinan, siempre me ha parecido enorme". Entre las pasiones de Stella está montar a caballo y, también, sus clases de danza moderna. Su físico y su genética le aportan todos los ingredientes para tomar el relevo de su padre, pero ella no lo ve así e insiste en que sus estudios son lo primero. Aunque deja abierta la puerta a esa posibilidad: "Quizá más adelante...".

El apellido Belmondo es un orgullo para Stella, aunque asegura que no es tan fácil llevarlo: "No soporto que todo se reduzca a mi linaje. Es casi humillante, prefiero que se me conozca por mis méritos". La joven está matriculada en la ISB, la Escuela Bilingüe Internacional, y es una apasionada de la lectura, la historia, la geografía y la política. De hecho, está pensando en matricularse en Ciencias Políticas. El joven que la acompañará en su puesta de largo es un amigo de la infancia, con el que se reencontrón en la ISB.

Look de Chanel para su gran noche en París

Stella es una joven positiva, aunque con "cierto carácter", según apunta su madre, Natty Tardivel -que se casó en 2002 con Jean-Paul-. Igual que hizo su madre, Stella ha confiado en Chanel para su vestido de puesta de largo en Le Bal-París. En las últimas semanas ha pasado mucho tiempo en los salones de la rue Cambon, decorados por Karl Lagerfeld, donde la benjamina del clan Belmondo se ha probado varios vestidos. En la noche de gran baile en el lujoso hotel Shangri-La, Stella se moverá entre entre jóvenes de la nobleza, el mundo de los negocios, las finanzas, el cine... Jean-Paul verá como su apellido brilla una vez más, pero esta vez unido a un nuevo nombre: Stella, una estrella a la que el llama "mi sol".

