Elsa Pataky y Chris Hemsworth tienen una competidora en la familia

La familia de Elsa Pataky y Chris Hemsworth es una de las más deseadas del mundo entero. Sus rutinas, marcadas por la tranquila vida australiana en la costa de Byron Bay, son emuladas por todos. Tanto es así, que la actriz ha sacado un libro en el que cuenta cómo se mantiene en forma. Pero lo cierto es que no solo la gente que les ve desde fuera, desde sus perfiles públicos o apariciones en televisión, les emula: al parecer, hay alguien en casa que ha empezado a mostrar interés por la profesión de la pareja, tal y como ha contado la española en su entrevista en la revista ¡HOLA!.

Se trata de India, la hija mayor del matrimonio, que tal y como ha comentado Elsa a ¡HOLA!, "tiene sus primeras frases en la obra de fin de curso (acaban el cole ahora y empiezan las vacaciones de verano) y está encantada". Este era el motivo de la rápida visita de la actriz a España, que en esta ocasión tenía que volver corriendo a Australia para acudir a este compromiso parental. "No puedo faltar, no quiero crearle un mal recuerdo, ¡de esos que se quedan para toda la vida!", añade en las páginas de la revista.

Con la edad, ahora los pequeños son más exigentes en cuanto al tiempo que pasan sus padres en casa. "Es verdad, ¡ahora no se les pasan los días! De hecho, India lloró cuando me fui. Me decía: 'Llévame, quiero ir contigo a España, sin boys, sin los chicos, tú y yo'", explica Elsa en su entrevista en ¡HOLA!. "Se me parte el corazón. Ella va encantada en el avión viendo sus películas, así que le he prometido que, la próxima vez viene conmigo. Y además le encanta España, ya habla muy bien y estuvo en un campamento e hizo amigas españolas y está como loca por verlas", añade.

La pequeña quiso ir a un campamento cuando estuvieron pasando el verano en España, en San Sebastián, porque en Australia no existen. "La llevé a uno y se lo pasó fenomenal. Está deseando volver", revela Elsa sobre su hija India, que el próximo mes de mayo cumplirá ocho años.

Elsa Pataky y Chris Hemsworth acaban de terminar la construcción de su nueva casa, compuesta por cuatro habitaciones y un gran gimnasio, según reveló la actriz a ¡HOLA!, que también cuenta con un rinconcito con "mucho arte" ideado personalmente por el actor. Su nuevo hogar cuenta también con paneles de solares de acuerdo con su fuerte compromiso con el medio ambiente.

"No volvería a vivir en una ciudad ni loca. Yo tenía el sueño de vivir en el campo y me hace muy feliz ver a mis hijos correr en libertad, estar con animales, en pleno contacto con la naturaleza", nos contaba Elsa hace algunos meses en las páginas de ¡HOLA!.

