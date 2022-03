Antonio David se muestra optimista de cara a su gran duelo con Adara

Como cada miércoles, Carlota Corredera ha subido a la casa de Gran Hermano VIP para hacer unas breves preguntas a los nominados y conocer de primera mano cómo afrontan las que podrían ser sus últimas 24 horas en Guadalix de la Sierra. El reality de Telecinco vivirá mañana una expulsión determinante en la que Adara y Antonio David Flores se enfrentarán a la decisión de la audiencia. La ex concursante de GH VIP 7 ha sido salvada hasta en 7 ocasiones por el público del programa y, aunque el ex de Rocío Carrasco solo ha estado en la palestra en una ocasión, esta fue contra el enemigo número 1 de la edición: Hugo Castejón.

El primero en reunirse con la presentadora fue el ex Guardia Civil, que se mostró mucho más tranquilo que en la anterior ocasión. "La semana pasada te dije que iba a ver mi hija y aquí estoy. Pensaba que con Hugo me iba, pero también tenía ganas de quedarme porque sin él la casa iba a recuperar la normalidad. Esta semana estoy con otra actitud, ver a Rocío ha sido un antes y un después, me transmitió mucha energía positiva y mucha fuerza y tranquilidad. Me dijo 'mírame a los ojos, sabes que yo no te miento y todo está bien'. Eso me cargó las pilas", comentaba. Antonio David se pronunció también sobre el alegato que su mujer le hizo anoche, algo que no esperaba para nada y que le dio otro importante impulso para continuar. "Ver a Olga anoche me sorprendió porque ella no entra en estas cosas, aunque a la vez me dejó rallado pensando que algo raro había fuera pero también necesitaba verla y sentirla. Su alegato fue bastante claro y muy auténtico. Si fue es porque sabía que necesitaba verla. Verla tan bien y tan guapa me dio mucha alegría. Siempre le he estado muy agradecido a Dios por habérmela puesto ahí. Es una mujer muy luchadora que ha tirado siempre del carro", añadía emocionado recordando a su mujer.

Adara fue más cautelosa. A pesar de manifestar sus ganas de continuar luchando por el maletín, la ex azafata de vuelo reconoce que su paso por el concurso podría terminar mañana. "Espero no irme. Cada vez se va complicando más todo y al final solo queda la gente más fuerte. Si se quedó Antonio David la semana pasada contra Hugo es que es un rival importante. No sé qué hubiese pasado si hubiese estado nominada contra Hugo. Si mañana sale mi nombre estoy preparada para irme, pero si llego a la final me gustaría estar con Mila y Noemí. Con Mila ahora me llevo mejor y he compartido cosas con ella, con Antonio David no tanto. No me termino de fiar de él. No me hubiera gustado estar con ella en la palestra. Es muy fuerte decirlo pero Mila es la persona que más cerca tengo ahora mismo dentro de la casa", confesaba.

"Me gustó saber que me apoyan y tener noticias de mi bebé. Yo actúo siempre con el corazón y a lo mejor me he equivocado. No entendí muy bien por qué me dijo que tenía todo preparado para cuando saliese. Sentí que me apoyaba pero que no estaba 100% feliz. No la vería alegre. Si ahora mismo pudiese hablar con ella por telefóno le preguntaría qué quiso decir con eso y qué piensa sobre mi concurso. Siempre he sido muy transparente y me he dejado llevar por lo que sentía", terminaba haciendo balance de su concurso y analizando las palabras que su madre le dedicó anoche.

