Isabel Presyler y Juan Avellaneda, orgullosos de Tamara Falcó en la final de 'Masterchef Celebrity'

Loading the player...

Cuando solo quedan unas horas para que todo el mundo sepa quién es el ganador de esta edición de Masterchef Celebrity. En la final del concurso podrían llevarse el gran premio Vicky Martín Berrocal, Boris Izaguirre, Félix Gómez o Tamara Falcó, pero sea cual sea el resultado, Isabel Preysler y Juan Avellaneda están muy orgullosos de su hija y compañera, respectivamente. El recorrido de la hija de Carlos Falcó por el programa ha dejado a todo el mundo sorprendido y ha sido una de las concursantes que más atención se han llevado del público, no solo por su ya conocida naturalidad y espontaneidad, si no también por su habilidad en los fogones. No te pierdas el vídeo para descubrir qué es lo que piensa su madre de su participación y cómo verá el último programa.

Para conocer lo más relevante de hola.com y no perderte artículos como este, suscríbete a nuestra newsletter aquí.