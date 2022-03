María José Suárez: 'Si viviera en España ya tendría dos hijos'

María José Suárez ha vuelto a casa para presentar la nueva colección de novias y fiesta de su firma de moda. La que fuera Miss España 1996 compagina su trabajo en España con su vida familiar en República Dominicana, donde reside junto a su marido, el empresario catalán Jordi Nieto, y su hijo, el pequeño Elías, que ya tiene dos años. "Es complicado, pero no hay más remedio", dijo la sevillana en la entrevista concedida a Gtres en su tienda de Madrid. "Estoy muy contenta, me gustaría abrir tiendas en Valencia, en Málaga, en el norte de España... pero cuesta todo mucho, así que poco a poco", añadió. En esta ocasión, la diseñora ha viajado con Elías, aunque normalmente lo deja en República Dominicana al cuidado de su padre para no cambiarle todas sus rutinas de golpe. "Estoy en un momento de mi vida en el que tengo el trabajo aquí, la familia allí... así que intento conciliar lo mejor que puedo", explicó.

Debido a esta situación, María José no se plantea tener más hijos por ahora. "Mi deseo era tener otro hijo rápido porque no quería que se llevará mucho tiempo con Elías, pero por otra parte me ataría mucho más. Por motivos de trabajo no es el momento, pero si viene vendrá, tampoco es una cosa que me quite el sueño", manifestó. La sevillana reconoció que su hijo disfruta mucho cuando está con sus primos y es entonces cuando piensa: "¡Ay qué bien que tuviera un hermanito!". Sin embargo, vivir fuera de España se lo impide. "Si yo viviera aquí ya tendría dos hijos, pero estando fuera todo es más difícil", señaló.

María José, que espera ver a su amiga Eva González durante su estancia en Madrid, pasará parte de las Navidades en España, aunque este año no tiene especial ilusión en estas fiestas, ya que su padre falleció el pasado mes de abril. "Queremos que pasen rápido porque se notará su ausencia", contó. Al 2020, la sevillana tan solo pide "salud y un poquito más de calma".

La diseñadora también aclaró de nuevo el motivo por el que fue detenida el pasado mes de marzo a su llegada al aeropuerto de Madrid. "Estoy pendiente de juicio por ir conduciendo sin puntos en el carné. Yo no lo sabía, porque me había llegado la notificación a mi casa y yo no estoy viviendo en España, pero me habían multado. Estoy pendiente de juicio, será algo rápido y ya, no podré coger el coche en España durante un tiempo y tendré que pagar una multa", comentó.

