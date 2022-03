Charlize Theron pide consejo a Jennifer Lopez (y su respuesta no puede ser más inspiradora)

Hagan lo que hagan y digan lo que digan siempre se convierten en noticia. Las celebrities son conscientes de la enorme repercusión que tienen en el mundo actual y siempre intentan estar radiantes y ser amables con sus fans. Sin embargo, también son seres humanos y tienen sus días buenos y sus días malos, en los que lo único que les gustaría es poder desaparecer o, al menos, no ser reconocidos. En esos casos, ¿cómo deben lidiar con la fama? ¿qué deben hacer si no les apetece atender a sus seguidores, hacerse fotos y sonreír todo el tiempo? Eso es precisamente lo que le ha preguntado la actriz Charlize Theron a una de las estrellas más importantes de todos los tiempos, Jennifer Lopez.

Y es que, ¿quién mejor que ella para dar consejos sobre cómo ser una buena celebrity? Todo surgió en un encuentro que mantuvieron con Los Angeles Times en el que, además de ellas, también se encontraban Renée Zellweger, Cynthia Erivo y Nora Lum (Awkwafina), que se juntaron para hablar sobre sus películas, su vida laboral y cómo se presenta el futuro. "Cuando estás cansada, y es inapropiado. ¿Qué haces? ¿Qué te dices a ti misma?", le preguntó Charlize a Jennifer pidiéndole ayuda para saber cómo actuar en esos casos.

La protagonista de la película Hustlers lo tiene claro y es que, aunque confiesa que firmar autógrafos y hacerse fotos constantemente puede ser "agotador", especialmente si tiene un mal día, siempre intenta atender a sus fans porque sabe que puede ser la única oportunidad que van a tener en toda su vida. "Trato de ser muy consciente de que tengo una responsabilidad y de que tal vez esa persona nunca más me vuelva a ver", dijo la artista. "Y no es que no tenga días malos. Soy un ser humano y también me canso. La gente te juzga constantemente'', explicó Jennifer, asegurando que el papel de celebrity es para siempre y que ella intenta llevarlo de la mejor forma posible, sin dejar de ser "auténtica".

Mientras sus compañeras escuchaban sus palabras muy atentas, la intérprete de On the floor explicó que: "Siento que hay una responsabilidad cuando eres una persona pública (...) Tenemos que hacerlo porque nos importa lo que la gente diga. Se trata de convertirnos en nuestra mejor versión. Eso es en lo que me enfoco". Además, Jennifer recordó los errores que cometió en sus inicios y cómo le sirvieron para aprender y saber cómo quería encaminar su carrera. "Hice entrevistas en las dije algo incorrecto. Fue una prueba y error. Luego te colocan en una categoría como si fueras un cierto tipo de persona y eres una diva. Pero tuve que parar y preguntarme: '¿Qué estoy haciendo?'. Porque para mí, siempre se trata de ver cómo puedo mejorar. Por eso hago tantas cosas. ¿Cómo puedo ser mejor? Voy a ser una mejor madre, hermana, hija, amiga, socia, mejor actriz, mejor cantante, mejor bailarina, mejor productora... Siempre me digo, ¿cómo puedo hacerlo mejor la próxima vez? Porque todos cometemos errores".

En la entrevista, la prometida de Alex Rodriguez también hizo referencia a uno de los temas que más está dando que hablar: su actuación en la Super Bowl de 2020 junto a la cantante colombiana Shakira. "Creo que es muy importante que dos mujeres latinas encabecen el show, especialmente ahora en la América de Donald Trump. Estoy muy emocionada", confesó la artista. "¿Te pones nerviosa?", le preguntó Charlize Theron, a lo que Jennifer respondió: "Absolutamente. Y creo que vosotras, porque sois artistas, sentís eso. Es como si estuviera acostumbrada a sentir un poco de energía nerviosa y mariposas cuando me estoy preparando. Y un minuto o dos antes, justo cuando estoy a punto de salir y estoy mirando al público y no pueden verme, todo se vuelve muy silencioso. Es ahí donde la calma es tu superpoder. Y luego tienes el control. Pero claro que me siento nerviosa y emocionada, y siento las mariposas y mi corazón latiendo fuera del pecho. Pero lo siento de una manera divertida, no como una debilidad".

