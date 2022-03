María Pombo felicita a su marido en un cumpleaños muy diferente

Una vez más, María Pombo ha tenido que hacer las maletas para poner rumbo a su nuevo destino. La influencer ha viajado hasta Sölden, la estación de esquí que se encuentra en Austria, acompañada de su gran amiga María Fernández-Rubíes para vivir una experiencia única que están disfrutando al máximo, tal y como puede verse en las fotos y vídeos que están compartiendo en sus redes sociales. Se encuentra a más de 1.400 kilómetros de casa, pero eso no ha impedido que se haya acordado de uno de los días más especiales para ella, el cumpleaños de su marido, Pablo Castellano.

A pesar de que este año lo han celebrado separados, María ha querido dedicarle un mensaje muy romántico que ha compartido en sus redes. "Feliz cumpleaños al marido más bueno, con el corazón más grande y, por supuesto, más guapo del mundo", ha escrito la influencer, que hubiera querido pasar este día junto a él. "Te quiero y te echo de menos", dice junto a varias fotos en blanco y negro en las que vemos a Pablo tumbado en una hamaca en la playa.

La influencer ya sabía que no iban a poder estar juntos en su cumpleaños, por eso adelantó su regalo y se lo dio hace unos días, dejando sin palabras a su marido porque era algo que el estaba deseando tener. Se trata de un equipo de música con un diseño muy elegante de la firma Bang & Olufsen que tiene un precio de 2.750 euros. Pablo, que trabaja en el Grupo Archarray, una empresa de reformas y construcción, se quedó muy sorprendido y no podía dejar de abrazar a su mujer.

Desde que se dieron el 'sí, quiero' el pasado 22 de junio en Cantabria han tenido unos meses en los que se han convertido en noticia por muchos motivos. María está viviendo una etapa muy especial y no puede estar más ilusionada con el nuevo proyecto en el que se ha embarcado. "Estoy muy orgulloso de ti", le dijo su marido tras la presentación de su firma Name the brand, que tuvo lugar hace unos días. "Por fin es una realidad. Después de un año de mucho trabajo y unos últimos meses muy muy tensos, ya tenemos para vosotros la Capsule Zero, que es nuestra primera colección y no la vamos a olvidar nunca. Espero que os encante", dijo la influencer, que organizó una fiesta por todo lo alto en la que contó con el apoyo de muchos amigos y compañeros del mundo de las redes sociales. "Fue un sueño. Como os dije ayer, el éxito es teneros a vostros", dijo junto a varias fotos en las que salía con sus seres más queridos.

Además de desmentir en varias ocasiones que esté embarazada, María también ha tenido que salir al paso de otras polémicas en las que se ha visto envuelta. La última tuvo lugar a mediados de octubre, cuando algunos aseguraron que no atendía a sus fans y que se negaba a hacerse fotos con ellos. "¿Quién puede estar tan aburrido para inventarse esto y encima subirlo a redes sociales?", dijo en un vídeo en el que contaba su propia versión de lo ocurrido. Además, recientemente el matrimonio tuvo que desmentir la supuesta pelea de Pablo Castellano con Oto Vans durante el 30º cumpleaños de Dulceida, que celebraron en Ibiza. Ninguno de los dos podía creerse la repercusión que tuvo este enfrentamiento que, según explicaron ellos mismos, nunca llegó a producirse. "No ha habido nada, ya sabéis que Oto es un personaje que es provocador y ya está", aseguró María. "Hubo un poco una discusión normal y corriente, pero no fue para tanto. Fue un fin de semana increíble", confesó la propia Dulceida después de ver todo el revuelo.

