Lara Álvarez canta todo lo que le gusta en un chico y Andrés Velencoso responde así

Ni con Sebastian Yatra ni con Maluma, a quien relacionan con Lara Álvarez es a Andrés Velencoso y ellos no tienen miedo a demostrar su complicidad una y otra vez. La presentadora ha querido presumir una vez más de su bonita voz, esta vez con un tema de la actriz y cantante Danna Paola titulado Mala Fama. Esta canción habla sobre todas las veces que la han ennoviado con otros rostros conocidos y asegura que cuando encuentre uno bueno se lo queda, no sin antes ennumerar todo lo que busca en un hombre. "Hacía tiempo que no lo hacía y hacía tiempo que no me lo pasaba tan bien... canta... que no te importe si bien o mal.

canta y disfruta que la música es vida", escribe en la publicación.

Está claro que la letra tiene un significado especial en esta ocasión en la que canta la asturiana en un vídeo para todos sus seguidores y en el que han contestado varias celebs... ¡entre ellas el propio modelo! No te pierdas cuál ha sido su respuesta a todos los requerimientos que pide la letra.

