Belén Esteban se posiciona en la guerra entre Alba Carrillo y Antonio David

En plena recta final de Gran Hermano VIP, el enfrentamiento entre Alba Carrillo y Antonio David Flores es ya insostenible. Recientemente, la modelo se despachaba a gusto en su blog personal contra el ex Guardia Civil, a quien calificaba de "timo" o "mueble" haciendo alusión a la escasa participación que había tenido durante el concurso. Pero, sobre todo, ha sido la amistad de la madrileña con Rocío Carrasco el detonante que ha terminado de separarles por completo. La antigua concursante de Supervivientes 2017 le acusa de haber mencionado a Fonsi Nieto -padre de su hijo- en varias ocasiones, así como de llevar 20 años dando pena y haciéndose la víctima. Unas palabras que no gustaron en absoluto a Rocío Flores, pero tampoco a Belén Esteban, quien durante la emisión de Sálvame de ayer cargaba fuertemente contra Alba.

La colaboradora ya había manifestado semanas atrás que no le estaba gustando en absoluto la actuación de la modelo durante el reality, pero en esta ocasión, su indignación contra ella fue más que evidente. "Qué poca vergüenza tienes, porque te has tirado un mes y medio tirada en la cama llorando hasta que Jorge Javier Vázquez te puso las pilas, ahí apareciste", la reprochó dirigiéndose directamente a la cámara. Además, opina que no está siendo coherente puesto que critica lo que ella misma ha hecho: "Dices lo de Fonsi cuando tú también has hablado de Rocío Carrasco, ¿quién te crees que eres? No eres más que nadie", exclamó profundamente indignada y remató: "Ojalá salgas nominada y te echen por 'vieja del visillo'".

Pero Belén no es la única que opina que Alba Carrillo no lo está haciendo nada bien. También su compañera Gema López cree que su actuación carece de sentido: "A ella, que dice que Antonio David no vende más que la pena, le recordaría su rímel corrido hablando de Fonsi y Feliciano. También la recuerdo contestando al tema de Courtois. Probablemente, cuando salga y se de cuenta de cómo ha metido la pata con la persona con la que mantiene una nueva relación, también llore. Me parece que Alba no sabe gestionar las peleas, es de las que da fuerte pero luego enseguida llora y, para 'tirarse órdagos' también hay que saber perder".

Para concluir, sentenció que Alba no le gusta y que querría que Mila Ximénez se distanciara definitivamente de ella. Aun así, su gran apuesta para abandonar la casa el próximo jueves no es la modelo sino Adara.

