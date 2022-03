Alba Carrillo salda cuentas con Antonio David Flores: 'Es un timo'

Gran Hermano está llegando a su final y todo parecía de color rosa tras la expulsión de Hugo Castejón. El ex de Marta Sánchez había copado las discusiones de la casa de Guadalix de la Sierra, pero tras su marcha la tensión no se ha rebajado. Especialmente duro es el enfrentamiento de Alba Carrillo y Antonio David Flores. Una enemistad anunciada, puesto que la relación de amistad de la modelo con Rocío Carrasco no presagiaba nada bueno en la convivencia con el padre de Rocío Flores. La exmujer de Feliciano López ha optado por sentenciar a su rival a través de su blog personal, con un extenso ataque: "Es, de largo, el timo más notorio de esta edición". Lo acusa de "mueble", ese término utilizado en los realities para señalar a concursantes que no dan juego y muestran una actitud distantes en los conflictos.

"La situación con Antonio David es insostenible, que intenta hacer una especie de bando con Mila, a la que yo personalmente tengo mucho cariño, para ir contra nosotras. Quiere unirla a una causa que no es de ella", ha dicho Alba, en referencia a la discusión que mantuvo con la colaboradora de Sálvame, cada vez más alejadas la una de la otra por sus constantes ataques al ex de Rocío Carrasco. "No van los dos en bloque, pero él se empeña en captar adeptos a su causa para no sentirse solo y encarar la recta final. El agazapado ha salido de su guarida, el topo de su madriguera… Ya no queda nada de ese hombre apocado, fuera de lugar, inerte incluso durante semanas", insistía la modelo, muy crítica con el concurso de su rival dentro de Gran Hermano VIP.

A juicio de Carrillo, el padre de Rocío Flores solo estaba ocultando su verdadera forma de ser: "Ahora, está sacando su verdadera artillería para direccionarse a la gran final por encima de cualquiera… Después de describir a Adara de la peor de las maneras, la evita en la nominación propinándole los puntos a sus amigas. Siempre tiene alguna excusa para sus traiciones". Ya había retratado a Antonio David como un "traidor" sin paliativos cuando nominó a Noemí Salazar debido a una confusión, según dijo el propio concursante.

"Él acusando a los demás de ser verdugos e intentando hacerse la víctima es una narrativa que tiene muy manida. ¡¡¡¡Le urge cambiar el discurso, llevamos así 20 años¡¡¡¡", sentenciaba Alba Carrillo su largo ataque a Antonio David, en una clara alusión a la guerra mediática que mantiene con Rocío Carrasco, su exmujer y madre de Rocío y David. "Por mi parte este tema está finiquitado. Quiere buscar polémica para salvarse de la nominación, después de no haberse mojado en todo el concurso", ha añadido Alba. Si alguien esperaba calma en Gran Hermano VIP, estaba muy equivocado.

