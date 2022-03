La admiración que siente Amelia Bono por su padre

Loading the player...

José Bono ha presentado el Congreso su nuevo libro Se levanta la sesión. ¿Quién manda de verdad? arropado por toda su familia. Al evento han acudido su exmujer, Ana Rodríguez, y sus hijos José, Ana, Amelia y Sofía. Amelia no ha dudado en elogiar a su padre, de quien se siente muy orgullosa. "Qué te voy a decir yo de mi padre. Le admiro muchísimo, le adoro y cada día me sorprende con su oratoria, con todo…", reconoce la hija del político. Amelia no acudió sola: estuvo acompañada de su marido, Manuel Martos. Además, José Bono asistió junto a su futuro marido, Aitor Gómez. Recientemene, en la presentación de prensa, el socialista aseguraba estar "feliz y encantado" por la futura boda de su hijo. Dale al play y no te lo pierdas.

