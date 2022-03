Cristina Pedroche confiesa su orgullo por David Muñoz y él le responde así de romántico

Acaban de celebrar su cuarto aniversario de boda y siguen en una eterna luna de miel. Así lo demuestran los últimos comentarios que se dedican Cristina Pedroche y su marido David Muñoz. Compartiendo con sus incondicionales el buen momento personal que atraviesan, la presentadora y el chef han manifestado el apoyo mutuo que se prestan en cada uno de sus logros, profesionales, personales e incluso deportivos. Este ha sido precisamente el ámbito en el que Cristina ha aplaudido una de las reflexiones de su marido. “Muchos me preguntáis siempre por qué corro tanto, por qué me pongo esos retos tan difíciles… Me peguntáis qué necesidad tengo de llevarme tan al límite y tomármelo tan en serio… ¡Pues ahí tenéis muchas respuestas!” escribe junto a un clip en el que detalla lo feliz que le hace practicar running y cómo se supera a sí mismo con cada uno de los retos que se propone.

Es una pequeña muestra del movimiento con el que motiva y anima a la gente para que dedique un rato a cuidarse con esta práctica, una declaración de intenciones que ha sido aplaudida con orgullo por su mujer Cristina Pedroche, que le dedicó unas palabras que rebosaban cariño. “Eres un ejemplo en todo. ¡Cuánto te amo y qué suerte tenerte!”, a lo que el creador de Diverxo respondió: “ ¡Ay! ¡Mi todo, mi equipo, mi alegría y mi motor! Love you forever (Te quiero para siempre)”. Una dedicatoria sincera que vuelve a encantar a sus incondicionales.

Hace solo unos días, con motivo de su cuarto aniversario de boda, Cristina mostraba una foto de un beso, mientra que David enseñaba uno de los vídeos del backstage de las Campanadas de Fin de Año. De nuevo, la presentadora volverá asomarse al balcón de la Puerta del Sol para despedir este 2019 con un diseño que, como ha ocurrido en los últimos años, dará mucho que hablar. “El color ya se sabe. Este año es muy fuerte", explicó hace poco la colaboradora de Zapeando y El Hormiguero. Desveló además cómo está siendo el proceso de creación: "Suelo hacer, de pruebas físicas, como cuatro o cinco, como mucho. Bueno, pues ya llevo cinco… este año está siendo complicado”. El misterio se desvelará el próximo 31 de diciembre.

