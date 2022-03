Erin Doherty, la actriz británica que arrasa tras interpretar a la princesa Ana en 'The Crown'

La tercera temporada de The Crown está siendo un verdadero éxito. La producción de Netflix que relata los entresijos de la Familia Real Británica ha vuelto a despertar el interés de millones de espectadores. Los cambios en esta nueva entrega son más que evidentes. El salto generacional obligó a los creadores de la serie a cambiar el elenco completo de actores y, aunque Olivia Colman brilla en su papel de Isabel II, Tobías Menzies en el de Felipe de Edimburgo o Helena Bonham Carter, en el de la princesa Margarita, un 'nuevo personaje' ha conseguido 'eclipsar' en cierto modo a las figuras más relevantes de Buckingham Palace.

Erin Doherty da vida en la serie a la misteriosa y rebelde princesa Ana, la única hija de la reina Isabel y el príncipe Felipe. Una mujer con carácter, independiente y capaz de decir la verdad sin temor a las consecuencias. "Me encanta que a Ana no le importe decir la verdad", decía recientemente la actriz en una entrevista para la edición británica de Glamour. "Creo que ella es plenamente consciente de que su opinión podría no ser la correcta, pero de todos modos va a expresarla. Le hará saber a la gente lo que piensa y me encanta eso de ella", añade. "Me gusta pensar que le hemos hecho justicia. Siento que muchas personas, como yo, aprenderán mucho sobre ella y se enamorarán de ella tanto como yo. Creo que es una mujer increíblemente fuerte, poderosa y decidida, y realmente creo que la gente va a decir: 'Dios mío, nunca supe esto de ella", explica para la publicación Town&Country. Pero, ¿quién es realmente esta joven que ha conseguido embelesar a la crítica?

Hasta hace apenas unas semanas Erin Doherty era una completa desconocida para el público general. La actriz de 27 años y nacida en Sussex, lleva desde los 4 años actuando – aunque de manera profesional desde los 18-. Hasta la llamada de Netflix, la joven solo había trabajado en teatro y realizado algún que otro "papel extraño" en televisión (Llama a la comadrona o Los Miserables) por lo que su debut en The Crown ha sido para ella algo que la joven relata como "un verdadero salto a la realeza" y que compara con lo que probablemente sintiese la princesa Ana al estar en el ojo del huracán en todo momento.

Además de la interpretación, otra de sus grandes pasiones es el fútbol, deporte que practicó hasta los 14 años, llegando a jugar para el equipo femenino del Chelsea antes de decidir formarse como actriz, primero en la Academia de actores de Guildford y más tarde en la escuela Bristol Old Vic Theatre, del Conservatorio de la Federación de Escuelas de Teatro para Danza y Drama, cuyos títulos son impartidos y validados por la Universidad de Bristol.

Antes del estreno de The Crown, Erin, que abrió su perfil en Instagram el pasado mes de julio, apenas contaba con un centenar de seguidores. Una cifra que poco a poco empieza a subir gracias a su magnífica interpretación y que pronto rozará los 10.000.

