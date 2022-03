Justin Hartley (de la serie 'This is Us') se separa tras dos años de matrimonio El actor ha decidido poner punto y final a su relación con Chrishell Stause citando 'diferencias irreconciliables'

¡Se acabó el amor! Los fans de This is Us se han quedado muy sorprendidos tras saber que el actor Justin Hartley (que en la serie interpreta a Kevin Pearson) ha decidido poner punto y final a su matrimonio con Chrishell Stause. Y es que la última vez que les vimos juntos fue hace tan solo unas semanas, el pasado 22 de septiembre, cuando acudieron a la gala de los premios Emmy que se celebró en Los Ángeles y donde posaron mostrándose muy cómplices y cariñosos. Según ha publicado el portal TMZ, Hartley presentó el viernes varios documentos legales en los que cita "diferencias irreconciliables" como causa de su decisión.

La pareja, que se dio el 'sí, quiero' en una íntima ceremonia en Malibú el 28 de octubre de 2017 y no ha tenido hijos en común, solía utilizar las redes sociales para compartir su amor con sus seguidores y era habitual que se dedicaran mensajes muy románticos. Por eso, son muchos los que aseguran que algo ha tenido que pasar para que Justin haya decidido romper con Chrishell, que es una de las estrellas del programa Selling Sunset (Neftlix). Además, ha llamado la atención que el actor estadounidense ha indicado como fecha de su separación el 8 de julio de 2019, ya que durante estos últimos meses les hemos visto en varios eventos.

Además de desfilar juntos por la alfombra de los premios Emmy, la pareja disfrutó de una jornada de polo en Los Ángeles el 5 de octubre y el 14 de noviembre estuvieron en una fiesta previa a los Globo de Oro, donde se lo pasaron en grande con otros amigos y compañeros de profesión. ¿Por qué habrán actuado así? ¿Pensaban que igual podían arreglar su matrimonio? Por el momento ninguno de los dos se ha pronunciado al respecto, así que sigue siendo un misterio.

Según una fuente cercana a la pareja, Hartley y Stause, "han tenido problemas durante un tiempo". "En muchos sentidos, son totalmente incompatibles", ha dicho a la revista People. "Chrishell esperaba formar una familia relativamente pronto. Justin también quiere, pero no cree que tenga que suceder en un futuro cercano. Se encuentra en un punto de su carrera en el que le gustaría explorar todas las opciones que se le presentan", asegura haciendo referencia a la enorme popularidad que ha conseguido el actor a nivel internacional con la serie This is Us. "No quiere cerrar ninguna puerta. Ella pensó que los bebés llegarían poco después de casarse, pero simplemente no ha funcionado", añade la fuente.

