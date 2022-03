La otra vida de Sofia de Suecia 'Aquí se me permite ser quien quiero ser', reflexiona la Princesa a miles de kilómetros de Estocolmo

De forma discreta pero constante, Sofia de Suecia ha encontrado su lugar dentro de una Familia Real que al principio la recibió con alguna reticencia. El que Victoria de Suecia esté volcada en los actos más institucionales, como corresponde a su condición de Heredera, y que la princesa Magdalena viva fuera del país y mida sus apariciones públicas, han servido para que en estos cinco años que lleva casada con el príncipe Carlos Felipe se haya ganado a pulso su hueco en la Casa Real. Con el estallido de la pandemia Sofía dio un paso al frente y se ganó todavía más el aprecio de Suecia, sin embargo, fuera de sus fronteras a la Princesa le espera otra vida.

Aunque lo que más se conoce de ella es su faceta familiar, Sofia vive con un pie en Suecia y otro en Sudáfrica, aunque según los medios suecos, desde enero no ha podido pasar por allí debido a las restricciones por la COVID-19. La Princesa lleva una década viajando de forma periódica a Ciudad del Cabo, donde seis meses antes de casarse se compró un apartamento con vistas al mar y seguridad 24 horas en una de las zonas más exclusivas de la ciudad sudafricana.

Sofía de Suecia sigue los pasos de su cuñada Magdalena: tiene nuevo proyecto en televisión

Esta otra vida en el continente africano comenzó para la Princesa en el año 2010. En el mismo año que la Casa Real confirmó su relación con el hijo de los Reyes, Sofia fundó una organización sin ánimo de lucro dedicada a la infancia que opera entre Suecia y Sudáfrica y se centra en crear entorno seguro y de confianza para el tiempo libre de niños y jóvenes. Quizá inspirada por la fundación de la reina Silvia, que también protege a la infancia, Sofia creó con su amiga Frida Vesterberg Project Playground, del que ahora es Presidenta Honoraria, y que trabaja en dos barrios de Ciudad del Cabo.

Sin embargo, las últimas declaraciones que ha hecho Sofia de Suecia hacen pensar que Ciudad del Cabo y el apartamento de soltera que tiene allí no es solo un lugar de trabajo. Durante su último viaje a la ciudad sudafricana la Princesa se dejó acompañar durante seis días por la reportera Renée Nyberg para un documental sobre ella en la TV4, un programa que se emitirá en Suecia este jueves. De ese trabajo se han compartido algunas declaraciones que muestran como para Sofia este lugar es un refugio.

“Desde que me convertí en princesa, he pasado por muchas crisis de identidad. ¿Quién soy yo? Aquí en Sudáfrica tengo un tipo de identidad y cuando llego a casa tengo algo más. Aquí se me permite ser quien quiero ser”, reflexiona Sofia sobre esa “otra vida” que tiene a miles de kilómetros de Estocolmo.

Para la reportera Sofia de Suecia es “rápida, con sentido del humor y brillo en los ojos”. Además de los días que Renée Nyberg pasó con ella destaca que no es una Alteza Real al uso en su trato con la gente y es muy divertida. Diez años después de que la Casa Real diera el visto bueno a Sofia de Suecia, tras un tiempo de negativas por el pasado de ella como estrella de un reality show, parece que la Princesa ha encontrado su identidad.

Haz click para ver ‘Un año con la Familia Real Sueca’, un programa especial que sigue desde la rutina hasta los actos más importantes de la Familia Real durante un año. Puedes ver más en la nueva plataforma de vídeo ¡HOLA! PLAY, donde encontrarás programas de cocina, moda, decoración y documentales biográficos de ‘royals’ y ‘celebrities’. ¡No te lo pierdas!