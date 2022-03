Oscar de Suecia, protagonista indiscutible en el cumpleaños de su madre, la princesa Victoria

Loading the player...

Victoria de Suecia ha celebrado su 43 cumpleaños de una forma muy familiar. Y, una vez más, sus hijos, Estelle y Oscar, se han convertido en los grandes protagonistas. No solo por sus estilismos -que también-, sino por su espontaneidad y carisma. Especialmente el benjamín de la familia. Oscar no dejó un rincón sin explorar y se mostró especialmente sorprendido por las estatuas del Castillo de Borgholm, observándolas con muchísima atención. Mientras tanto, Estelle fue muy dulce y cariñosa. La princesa asistió junto a sus padres al concierto solidario anual y sus gestos lo decían todo. Dale al play y no te lo pierdas.

