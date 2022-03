Magdalena y Carlos Felipe de Suecia se pronuncian tras la decisión de su padre

Horas después de que la Corona sueca difundiera un comunicado en el que anunciaba que los hijos de los príncipes Carlos Felipe y Magdalena de Suecia ya no pertenecerán a la Casa Real y, por tanto, no serán altezas reales, los hijos del Soberano se han pronunciado al respecto junto con dos fotografías en las que aparecen con sus familias. “Hoy temprano, la Corona publicó que Leonore, Nicolas y Adrienne ya no pertenecerán a la Casa Real. Esta decisión ha sido meditada desde hace mucho tiempo. Chris y yo pensamos que es bueno que nuestros hijos tengan ahora una mayor oportunidad de dar forma a sus propias vidas como individuos en el futuro”, ha escrito la princesa Magdalena, en una preciosa imagen en la que posa junto a sus hijos y sin su marido, Chris O'Neill.

VER GALERÍA

PINCHA AQUÍ PARA ACCEDER A TODA LA GALERÍA

Casi al mismo tiempo, el príncipe Carlos Felipe de Suecia publicaba una fotografía en la que aparece junto a su mujer, la princesa Sofia y sus hijos, los príncipes Alexander y Gabriel. “El Rey ha anunciado la decisión de que nuestros hijos ya no ocupen el cargo de alteza real. Vemos esto muy positivo para Alexander como para Gabirel ya que tendrán opciones más libres en la vida. Conservarán sus títulos de Príncipe y sus ducados, Södermanland y Dalarna, que valoramos y de los que nos sentimos orgullosos. Nuestra familia tiene fuertes conexiones con ambos lugares y mantenemos nuestro compromiso con ellos. Continuaremos enfocándonos en los problemas y el compromiso de nuestro corazón. También seguiremos apoyando al Rey y la Princesa Heredera, nuestra futura jefa de Estado, y participaremos en las actividades de la Casa del Rey ”, ha escrito junto a una bucólica imagen otoñal de su familia.

VER GALERÍA

La noticia sobresaltaba este lunes por la mañana a la sociedad sueca que veía cómo el monarca delimita a partir de ahora los miembros de su familia que representarán a la Jefatura del Estado. De tal manera, el Rey, la reina Silvia, la princesa Heredera y su marido, el príncipe Daniel, serán los principales representantes de Suecia tanto y dentro del país. Cuando la princesa Estelle, hija de Victoria de Suecia, alcance la edad adulta también está previsto que represente al país.

- Carlos Gustavo de Suecia anuncia importantes cambios en la Casa Real

Los que quedan excluidos de la Casa Real serán los príncipes Alexander, Gabriel, Leonore, Nicolas y Adrienne, que actualmente tienen entre 5 y un año y que ya no son altezas reales aunque conservan el de príncipes y duques, títulos estos últimos otorgados por su abuelo, el Rey. En el futuro estos niños no desempeñarán tareas oficiales y serán considerados como individuos más privados. No tendrán restricciones a la hora de trabajar en lo que quieran o para emprender negocios. Además, la Corona sueca no les asignará ningún montante económico, según ha informado la Casa Real.

VER GALERÍA

De esta manera, la Monarquía sueca diferencia, al igual que ocurre en España, entre Familia Real, con representación institucional y Familia del Rey. En la primera, además de los Reyes y los príncipes herederos, Victoria y Daniel, y sus hijos, los príncipes Estelle y Oscar, también están incluidos Carlos Felipe y Sofia de Suecia y la princesa Magdalena (Chris O’Neill renunció al título de Príncipe para poder seguir dedicándose a sus negocios financieros). Además, y por razones histórica, la princesa Birgitta, hermana del Rey también está incluida en la Casa Real.

Por su parte, la familia del Rey es mucho más amplia y además de los miembros incluidos en la Familia Real se encuentran los otros nietos del Rey – los príncipes Alexcander, Gabriel, Leonore, Nicolas y Adrianne- y las otras hermanas del Rey: la princesa Margaretha, la señora Ambler; La princesa Désirée, la señora Silfverschiöld y la princesa Christina, la señora Magnuson. La condesa Marianne Bernadotte de Wisborg, esposa del difunto tío del Rey, también es parte de la familia.

Haz click para ver el documental de Magdalena de Suecia, su capítulo monográfico de la serie Royals. Puedes ver más en la nueva plataforma de vídeo ¡HOLA! PLAY, donde encontrarás programas de cocina, moda, decoración y documentales biográficos de ‘royals’ y ‘celebrities’. ¡No te lo pierdas!