Leah Isadora, hija de Marta Luisa de Noruega, sobre sus planes de futuro: 'Siempre tengo miedo de todo'

Leah Isadora, de 15 años, es la más conocida de las hijas de Marta Luisa de Noruega y el fallecido Ari Behn. El alma libre de sus padres parece haber calado en la joven que se aleja del prototipo de royal y triunfa como influencer por su talento para crear maquillajes de fantasía. Su éxito en esta faceta asegura que a veces le abruma, tal y como ha contado en una entrevista en el canal noruego TV2, donde reflexiona sobre lo que siginifica para ella esta pasión, sus planes de futuro y los miedos a los que se enfrenta.

"Tengo una familia que me apoya mucho", ha dicho Leah que cuenta cómo siempre les enseña sus últimas creaciones antes de desmaquillarse. Además, no olvida los consejos de su madre: "Ella dice: "Si quieres hacerlo, hazlo". Yo también lo hago y me va bien". La hermana de Haakon de Noruega siempre ha nadado a contracorriente y muchas decisiones han sido cuestionadas, a nivel profesional y sentimental, como su relación con su actual pareja Durek Verret. Por eso, Leah no ha dudado en seguir adelante con lo que más feliz le hace, aunque a veces le asuste la fama. "Siempre tengo miedo de todo. Da mucho miedo, pero es emocionante conseguir una audiencia cada vez más amplia".

El maquillaje no es simplemente un divertimento para ella, sino que es una forma de escapar de la realidad y de ganar confianza en sí misma. "Para mí era un universo en el que podía correr hacia un mundo de fantasía y salir de la realidad. Casi entré en trance cuando me senté a probar y jugar", contaba sobre sus comienzos. "Te tomas un descanso de la realidad. Te quedas ahí sentada hasta que terminas. Entonces no voy al baño ni una vez", ha asegurado sobre esta afición casi terapeútica, aunque al principio tuvo que superar el temor a lo que pensaran los demás. "Al principio tenía miedo de lo que pensaran los demás si aparecía, por ejemplo, con algo muy poco común en la escuela", ha admitido.

Sobre sus planes de futuro, la hija mediana de Marta Luisa de Noruega lo tiene claro: "No quiero tener un trabajo aburrido. Ningún trabajo de oficina". Tal vez, el camino del arte la lleve por otros derroteros, además del maquillaje. No sería de extrañar teniendo en cuenta que su padre era un escritor y artista polivalente que, como ella, también decidió que dejaría de importarle lo que pensasen los demás. Su muerte, el 25 de diciembre del año pasado, ha sido un duro golpe tanto para ella, como para sus hermanas, Maud Angelica y Emma Tallullah. El día que Ari Behn hubiese cumplido 48 años, Leah publicó un sentido homenaje que compartió con sus seguidores: "Esta ha sido y será siempre la tragedia más dura que mi familia y yo hemos tenido que pasar. Verdaderamente no sé qué decir. Lo echo mucho de menos y desearía que las cosas fueran diferentes".

