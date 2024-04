Carlota Casiraghi reaparece en París tras los rumores de crisis en su matrimonio con Dimitri Rassam

Relajada y esbozando una leve sonrisa, Carlota Casiraghi ha reaparecido públicamente este martes con motivo de la Semana de la Moda de París, tras acudir al desfile de la icónica firma de la que ella misma es embajadora: Chanel. Como era de esperar, la hija de Carolina de Mónaco ha acaparado buena parte de los focos ya que su presencia allí suscitaba gran expectación por varios motivos. Entre ellos, los insistentes rumores de crisis en su matrimonio con Dimitri Rassam que planean sobre el ambiente.

La Princesa, que no ha querido perderse la nueva colección de la prestigiosa marca para el próximo otoño-invierno, ha posado ante los reporteros gráficos con la elegancia y estilo que le caracterizan. Su look era analizado al detalle por los expertos, algo que a lo que está más que acostumbrada, pero en esta ocasión también lo eran su rostro y sus gestos. La razón no es otra que la convulsa situación sentimental por la que estaría atravesando, algo sobre lo que ella todavía no se ha pronunciado.

Con su presencia en el 'front row' de la pasarela parisina, que vive ya su última jornada, volvía a surgir la incógnita de si Carlota está o no en ciernes de separarse de su esposo. Así lo aseguraban recientemente diversas publicaciones como Voici en Francia e Il Messagero en Italia, dando incluso por hecho la ruptura de la pareja después de cuatro años casados (más dos de noviazgo) y un hijo en común: el pequeño Balthazar (nacido el 23 de octubre de 2018).

Entre las posibles causas de su separación, que de momento no es ni mucho menos oficial, se dice que entre ellos habrían pasado factura los continuos viajes del productor cinematográfico a Estados Unidos por temas de trabajo. Así, mientras que la 'royal' desearía tener una vida más tranquila y familiar en el seno de su hogar, las obligaciones y compromisos laborales de su marido hacían inviable ese anhelado escenario de pasar más tiempo juntos.

Sea como fuere, que no se hayan prodigado juntos en ningún acto durante los últimos cinco meses hace alimentar más aún todas estas informaciones, ya que hay que remontarse al pasado 16 de octubre para verlos el uno al lado del otro por última vez. Fue en una cena de gala en la Ópera Granier de Montecarlo, cuando por entonces todo parecía transcurrir con normalidad y no se atisbaba ningún problema aparente. Antes, el 9 de septiembre, también habían disfrutado con su niño y el resto de los Grimaldi del tradicional picnic del Principado.

Pero llegó el 19 de noviembre, Día Nacional de Monaco, y Dimitri no acompañó a su mujer en los festejos de esa fecha tan señalada e importante, lo que para algunos hizo ya saltar las alarmas (él sí estuvo en la edición de 2022, siendo aquella su primera vez). A partir de aquí, aún habrá que esperar para ver si se confirma o no definitivamente el fin de su historia de amor, casi un lustro después de aquella boda de ensueño -con dos fechas de celebración- que protagonizaron en el verano de 2019.

Cabe recordar que el productor es además hijo de la reconocida actriz Carole Bouquet, gran amiga de Carolina de Mónaco. A Carlota Casiragui, por su parte, le atribuyen ya además una nueva ilusión. Se trata del escritor galo Nicolas Matthieu (45 años), quien ha sido fotografiado saliendo de la casa que ella posee en París. La Princesa, que tiene otro hijo mayor llamado Raphaël fruto de su relación anterior con el cómico Gad Elmaleh, habría hecho muy buenas amigas con este intelectual y activista de renombre en su país.

