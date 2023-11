La sorprendente vida en España de Adans Peres, el segundo marido de Estefanía de Mónaco

¿Qué fue de Adans Peres, el segundo marido de Estefanía de Mónaco? Hace dos décadas, se convirtió de la noche a la mañana en un 'royal' de pleno derecho tras su inesperado matrimonio con la hija pequeña de Rainiero III y Grace Kelly. A día de hoy, para él, todo aquello ya no es más que un bonito recuerdo del pasado y las cosas han cambiado radicalmente... o no tanto. Lo cierto es que rehizo su vida por completo y reside desde hace mucho tiempo en nuestro país, donde es feliz y ha construido una familia a la que adora.

El acróbata, hombre cosmopolita desde la cuna, es de madre española, nació en Italia, tiene el pasaporte portugués y decidió instalarse en la costa alicantina allá por el 2008 en la localidad de Altea. A sus 47 años (el próximo miércoles cumple los 48), en este turístico municipio de la Comunidad Valenciana ha encontrado la serenidad que buscaba y sigue ligado al mundo del circo, gracias a la empresa Starlight Production & Showbusiness que él mismo fundó.

Alejado por completo del foco mediático, el trapecista y empresario luso ha reaparecido públicamente y actualizaba cómo es su situación en estos momentos. "Por casualidades de la vida, vine a trabajar a esta zona hace unos quince años y después me compré una casita, donde estoy con mi mujer, mis hijas y mis perros", explica él mismo desde allí al programa de Sonsoles Ónega mientras presume de vistas al mar.

La boda con Estefanía de Mónaco y su relación actual con ella

Sobre su etapa con Estefanía de Mónaco, que surgió de un flechazo y fue como un cuento de hadas, Adans echa la vista atrás hasta el día de su boda. "La recuerdo como si fuera ayer y han pasado justo veinte años", señala. "Lo viví con toda la pasión que un chico joven puede tener", añade sobre aquel enlace secreto que tuvo lugar en Suiza un 12 de septiembre de 2003. Pese a superar numerosos obstáculos, aquel matrimonio duró poco más de un año y se divorciaron en diciembre de 2004 en Ginebra.

"Me costó mucho gestionar el amor que yo le procesaba a Estefanía y todo lo que eso conllevaba, como era el acoso de la prensa", asevera ante las cámaras. "No lo asimilé bien en ese momento y me arrepiento", apostilla al rememorar todas aquellas experiencias con la llamada Princesa rebelde, diez años mayor que él y que antes había estado casada con el guardaespaldas Daniel Ducruet con el que tuvo dos hijos: Louise y Pauline. Aunque Adans no mantiene contacto habitual con ella desde que cada uno tomó caminos por separado, el vinculo aún permanece y afirma que "cada vez que voy a Montecarlo, la veo y la saludo".

Felizmente casado y padre de dos niñas

El artista, en cuyo currículum aparece el prestigioso Circo del Sol o el mítico Moulin Rouge parisino, pasó por el altar en segundas nupcias con la modelo y bailarina británica Helen Irvine y juntos tuvieron dos niñas. Su primogénita, Beatriz, se llama así en honor a la abuela materna de la pequeña. Sobre su profesión, se dedica a la búsqueda de artistas por todo el mundo para representarlos con su agencia, logrando que estos actúen después en algunos de los shows circenses más conocidos a nivel internacional.

Antes de conocer a Estefanía, el acróbata tenía un número artístico con su hermano Iván y juntos se recorrían Europa mostrando su talento bajo la carpa. Tras su relación con la hermana menor de Alberto y Carolina de Mónaco, su popularidad creció como la espuma y eso le valió posteriormente -una vez había roto con ella- para salir en distintos formatos televisivos. Fue entonces cuando participó como concursante de Gran Hermano VIP en 2005, donde inició un romance con la miss venezolana Jacqueline Aguilera (46).

A principios de este siglo, también era una constante ver en la pequeña pantalla a su tía Francisca López-Calderón, bautizada en los platós como Paquita de Mónaco. Esta, tras su efímera fama, lo perdió todo y cayó en desgracia hasta el punto de tener que vivir en la calle con su marido y recurrir al comedor caritativo del Padre Ángel. "La verdad es que no sé mucho de ella... ojalá no tuviera que vivir esto, pero la que se ocupa de mi tía es mi prima", ha dicho Adans Peres al respecto.

El que fuera creador y director artístico del espectáculo La Bouche en Alicante posee además dos franquicias de las clínicas de cirugía y medicina estética Dorsia, una de ellas ubicada en la capital de dicha provincia y otra en Benidorm. Estefanía Grimaldi, quien antes del trapecista tuvo un idilio con el domador de elefantes Franco Knie, también mantiene viva su pasión por el circo. Desde 2006, es presidenta de honor del festival internacional de Montecarlo que creó su padre, Rainiero III de Mónaco, en 1974.

