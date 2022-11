El motivo por el que el pasodoble 'España Cañí' sonó en el Día Nacional de Mónaco No fue una elección musical aleatoria, sino que hay una explicación relacionada con el fallecido rey Alberto I

Loading the player...

El Día Nacional de Mónaco 2022 ha conseguido reunir a todos los miembros de la familia Grimaldi, regalándonos una estampa que no veíamos desde el año 2016. Además, la fiesta ha significado el regreso de la princesa Charlene a este acontecimiento tan importante en el principado. En la celebración se han vivido muchos momentos muy especiales... y uno de lo más curioso cuando la orquesta comenzó a interpretar, para sorpresa de todos los conocedores de la cultura española, el pasodoble España Cañí, compuesto por Pascual Marquina Narro en 1923. No fue una elección musical aleatoria, sino que había una explicación. Dale al play y no te lo pierdas.

-Jacques y Gabriella de Mónaco, más simpáticos que nunca, se convierten en los grandes protagonistas del Día Nacional