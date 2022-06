Charlene de Mónaco reaparece junto a Alberto de Mónaco tras superar el Covid

Deslumbrante, con un elegante vestido verde esmeralda, Charlene de Mónaco reapareció ayer viernes por la noche en público tras superar el Covid. La Princesa ha retomado su agenda acudiendo junto a su esposo Alberto de Mónaco a la ceremonia de apertura del Festival de Televisión de Montecarlo, que este mes de junio celebra su 61 edición. No veíamos a exnadadora olímpica desde que presidiera la entrega de trofeos del Gran Premio de Fórmula 1 junto a su marido y sus dos hijos gemelos a finales del pasado mes de mayo. Ha permanecido aislada desde el pasado 4 de junio, cuando la casa real monegasca anunció su positivo en Covid 19 a través de un comunicado en el que explicaba que mostraba “algunos síntomas” y aunque su estado de salud no era preocupante entraría en “periodo de aislamiento unos días”.

Afortunadamente este nuevo contratiempo de salud ha sido leve, la Princesa ha podido retomar rápidamente su agenda y una vez cumplido su periodo de aislamiento, volver a disfrutar de la compañía de su marido y de sus hijos, mientras se prepara para su reaparición institucional fuera del Principado, que está prevista para el próximo 22 de junio, cuando acompañe a su marido a Noruega.

Tras romper su silencio y desmentir rotundamente los rumores de crisis sobre su matrimonio, Alberto y Charlene de Mónaco se están esforzando en mostrarse más unidos y cariñosos que nunca, posando juntos y sonrientes ante las cámaras. "Me parece lamentable que ciertos medios propaguen tales rumores sobre mi vida y mi relación" decía tajante e indignada la Princesa en una reciente entrevista que concedió a Monaco Matin. Desde que regresó, Charlene ha tratado también de tranquilizar a todos sobre su estado de salud. En la mencionada entrevista explicó: “Mi estado de salud aún es frágil y no quiero ir demasiado rápido. El camino ha sido largo, difícil y muy doloroso. Hoy me siento más tranquila”

El príncipe Alberto de Mónaco, defendiendo también su matrimonio de las críticas, rompió recientemente su silencio en Royal Central reconociendo que habían echado mucho de menos a la princesa y explicando que la separación había sido “una prueba, para mi mujer especialmente, que sufrió mucho y vivió momentos difíciles lejos de su familia y también para nuestros hijos y para mí”. Afortunadamente, decía el hijo de la desaparecida Grace Kelly: “Ella está mejor y finalmente podemos pasar tiempo juntos, es un alivio y una alegría para todos nosotros”, que confesaba que “pudimos mantenernos unidos a pesar de la distancia y hablábamos a menudo”.

Queda tan sólo un mes para que podamos ver volver a brillar a la familia Grimaldi en la esperada cita del Baile de la Rosa, que el pasado mes de enero fue aplazada hasta el verano a causa de las desfavorables condiciones sanitarias. La familia está ya inmersa en los preparativos del evento que cada año presiden el príncipe Alberto y la princesa de Hannover en ayuda a los niños desfavorecidos. Será el próximo ocho de julio, si no hay ningún contratiempo más, cuando quizá se pueda ver de nuevo a la familia unida al completo apoyando el trabajo de la fundación que creó la recordada princesa Gracia de Mónaco.

