¡Todo un Boy Scout! Charles de Luxemburgo, un pequeño explorador en el último acto con sus padres

El príncipe Guillermo de Luxemburgo y la princesa Estéphanie participaron este martes en una ceremonia en el parque Dräi Eechelen de Luxemburgo organizada por Scouting in Luxembourg (SIL). Un acto en el que verdadero protagonista del día fue el príncipe Charles, que estuvo junto a sus padres y que se convirtió en el centro de todas las miradas. El evento se celebró para conmemorar el Día Mundial del Escultismo (un movimiento infantil y juvenil que busca educar a niños y jóvenes, con base en valores y juegos al aire libre como método de enseñanza no formal) y para honrar el compromiso del Gran Duque heredero como Jefe Scout de Luxemburgo y el que el adquirirá en el futuro el pequeño Príncipe

Vestido con una cazadora acolchada roja, el pañuelo de los scouts al cuello y sin parar de reír, Charles de Luxemburgo disfrutó de lo lindo de la jornada. El pequeño, muy simpático, no dejó de llamar la atención de los allí presentes aunque, para su corta edad, se portó estupendamente. El niño, de 21 meses, correteó por el parque y cuando se cansó, descansó en el mejor lugar del mundo: en los brazos de su madre, la princesa Estéphanie, quien no podía disimular el amor que siente por el pequeño cuando lo mira. Cogido por mamá aprovechó para recuperar energías y se comió unas deliciosas galletas. Los asistentes al acto no pudieron evitar acercarse al pequeño, que está para comérselo, para decirle cariñosas palabras o hacerle alguna carantoña, muestras que él les agradecía con una gran sonrisa dibujada en su rostro.

El Gran Duque heredero, de 40 años, y su esposa, Esthépanie de Luxemburgo, firmaron el libro de visitas del parque, conversaron con las personas que allí se habían congregado para verlos y vieron cómo los SIL plantaron un tilo conmemorativo. Una especie muy representativa y que no fue elegida al azar, sino que tenía un gran simbolismo. El abuelo de Guillermo de Luxemburgo, el Gran Duque Juan, que falleció el 23 de abril de 2019 a los 99 años de edad, estuvo muy involucrado con el escultismo, no en vano fue Jefe Scout durante 80 años, y su árbol favorito era el tilo, por eso fue la variedad elegida para este evento. El pequeño Príncipe es aún demasiado joven para entender el simbolismo del acto, pero disfrutó de lo lindo al aire libre. Tampoco perdió la oportunidad de que su padre lo sostuviera. El Gran Duque heredero, al igual que su mujer, se deshizo en mimos con su bebé, y no era para menos porque el niño es adorable.

Ya en el suelo, mientras el pequeño Príncipe parecía estar disfrutando de una tarde de ocio, su padre, quien también es miembro de Scouting in Luxemburgo, se dirigió a los asistentes: "Es un signo fuerte y esperanzador porque el árbol es el símbolo de una vida que necesita ser protegida y fortalecida", explicó. También se descubrió una placa que reza la siguiente inscripción: "En honor de SAR el príncipe Charles de Luxemburgo, nacido el 10 de mayo de 2020". A pesar de la lluvia que caía sobre la ciudad, fueron muchos los asistentes al acto, entre los que se encontraban el alcalde de Luxemburgo, Mydie Polfer, así como el representantes de la Federación Nacional de Scouts en Luxemburgo y Lëtzebuerger Guiden a Scouten.

Guillermo de Luxemburgo y la princesa Stéphanie se casaron el 20 de octubre de 2012 en la Catedral de Nuestra Señora de Luxemburgo en una preciosa ceremonia que tuvo como testigos a miembros de las Casas Reales de todo el mundo. Y aunque tardó en llegar más de los que les hubiera gustado, el príncipe Charles venía al mundo el 10 de mayo de 2020 colmándoles de felicidad. Su llegada cambió la vida a los Príncipes que ansiaban convertirse en padres. En una entrevista publicada en ¡HOLA!, la pareja confesaba que, cuando se enteraron de que estaban esperando un bebé, dieron un grito de alegría puesto que su deseo es formar una familia numerosa. "La espera de un hijo es siempre una alegría. Es hermoso, pues cada vez hay más personas que empiezan a hablarnos de su propia experiencia y nosotros descubrimos a muchas parejas que también han tenido que esperar mucho tiempo", decía el matrimonio.