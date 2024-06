Sarah Ferguson revela el importante consejo que le dio Isabel II antes de morir y da la última hora sobre su estado de salud

Los últimos meses han sido especialmente delicados para Sarah Ferguson, que en el mes de enero anunció públicamente que le habían diagnosticado un melanoma maligno después de haberse sometido a una mastectomía en junio de 2023. Por fortuna, la exmujer del príncipe Andrés está teniendo un buen proceso de recuperación. “Estoy mejor que nunca. Tengo que hacerme controles periódicamente y protegerme del sol, pero ya no estoy haciendo inmunoterapia, ni quimioterapia ni tomando ningún medicamento”, ha explicado en una reciente entrevista con la revista británica HELLO!

En este mismo medio de comunicación, Sarah Ferguson ha confesado que sus hijas, las princesas Beatriz y Eugenia, han sido un pilar fundamental durante la enfermedad. Además, en este tiempo, también ha encontrado refugio en el cariño que le han brindado sus nietos: Wolfie (8), el hijastro de la princesa Beatriz nacido de una anterior relación de Edoardo Mapelli Mozzi con Dara Huang; Sienna (2); August (3) y Ernest (1), los niños de la princesa Eugenia y Jack Brooksbank. “Tengo una familia de lo más excepcional”.

De la misma manera, este cáncer ha sido para ella una lección de vida. Un revulsivo para empezar a vivir de manera más libre y mostrando su verdadera personalidad, tal y como le aconsejó la reina Isabel II poco antes de fallecer. “La vida me ha dado una patada y he entendido que no tienes que ser lo que todos quieren que seas. Una de las personas que siempre me vio tal y como soy fue la Reina que antes de morir me dijo "Sarah se tú misma, es suficiente”. Hay que recordar que aunque Sarah se separó del príncipe Andrés en 1996, siempre ha presumido de la excelente relación que mantenía con la longeva soberana, e, incluso, adoptó a dos de sus corgis, Muick y Sandy.

En estos momentos, Sarah Ferguson está completamente volcada en dar visibilidad a las revisiones contra el cáncer que permiten hacer un diagnóstico precoz y mejor tratamiento. “No quiero que otras personas pasen por este trance, ni física ni psicológicamente. Quiero que piensen, no tengo que esperar, tengo que hacerme esa prueba”. Así mismo, ha creado la asociación benéfica Sarah’s Truth y colabora de manera activa con otras fundaciones solidarias como British Heart Foundation y Teenage Cancer Trust. Otro de los proyectos de los que se siente más orgullosa es su carrera en el mundo de la literatura, ya que está a punto de sacar al mercado la versión de bolsillo del libro A Woman of Intrigue. “Con 60 años me he embarcado en esta nueva aventura y es muy gratificante que mis novelas hayan sido tan bien recibidas por los lectores”.

