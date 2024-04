Así es la lujosa clínica en la que ha estado Sarah Ferguson y a la que acuden estrellas como Naomi Campbell

Loading the player...

"Me he tomado un tiempo para mí, ya que me han diagnosticado un melanoma maligno, una forma de cáncer de piel, mi segundo diagnóstico de cáncer en el último año". Con estas palabras se ha referido Sarah Ferguson a la enfermedad que padece y la etapa que está atravesando. La duquesa de York, que también ha dado gracias a los equipos médicos que le han brindado apoyo, ya se encuentra en casa junto a su familia, pero ha pasado algún tiempo en Austria, tratándose en la lujosa clínica Mayrlife. Un precioso lugar al estilo spa, a orillas del lago Altaussee, por el que también han pasado numerosas celebridades, como Naomi Campbell, Suki Waterhouse, Rebel Wilson... dale al play y no te lo pierdas.

-Así es la clínica en la que la princesa de Gales permanecerá ingresada entre diez y catorce días