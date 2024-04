Sarah Ferguson rompe su silencio tras conocerse que padece cáncer de piel

Sarah Ferguson se ha pronunciado después de que se hiciera público que había sido diagnosticada de un melanoma maligno. La duquesa de York ha contado que ya se encuentra en su casa junto a su familia, después de haber viajado hasta Austria para tratarse en una clínica durante varias semanas, que se está tomando un tiempo para ella misma y que conocer que tenía otro cáncer tras la mastectomía y cirugía reconstructiva a la que se sometió en verano ha sido un shock.

Con buen aspecto y sonriente, Sarah ha querido posar en lo que parecen los aledaños del centro Mayrlife, un lugar de recuperación ubicado en un rincón idílico del país austriaco que le ha permitido coger fuerzas para poder regresar a casa junto a los suyos, no sin antes agradecer “a los equipos médicos que me han apoyado”.

La duquesa de York, exmujer del príncipe Andrés y madre de las princesas Beatriz y Eugenia, ha querido hablar en primera persona y ha dicho que: “Me he tomado un tiempo para mí, ya que me han diagnosticado un melanoma maligno, una forma de cáncer de piel, mi segundo diagnóstico de cáncer en el último año, después de que le diagnosticaron cáncer de mama en verano y me sometiera a una mastectomía y cirugía reconstructiva. Fue gracias a la vigilancia de mi dermatólogo que se me detectó el melanoma”, comienza su mensaje. Justo antes de que ella anunciara su enfermedad, sus hijas han continuado con sus compromisos. Beatriz de York, en el Foro Económico y Mundial de Davos y su hermana Eugenia en la semana de la moda de París viendo las propuestas de Dior para hombre.

Sarah continúa diciendo que “naturalmente, otro diagnóstico de cáncer ha sido un shock, pero estoy de buen ánimo y agradecida por los muchos mensajes de amor y apoyo que estoy recibiendo”. Además, ha hecho un llamamiento de cara a la importancia de las detecciones precoces: “Creo que mi experiencia subraya la importancia de comprobar el tamaño, forma, color y textura y la aparición de nuevos lunares que pueden ser un signo de melanoma”.

Efectivamente, fue su dermatólogo el que pidió que se le quitaran y analizaran varios lunares, al mismo tiempo que Sarah Ferguson se sometía a la cirugía reconstructiva después de su mastectomía de hace unos meses. Uno de ellos fue identificado como canceroso. Afortunadamente, se le están realizando más pruebas para asegurar que se encuentra en las primeras etapas. Está siendo tratada en el Royal Marsden Hospital de Londres por el oncólogo Andrew Furness y por la doctora Catherine Borysiewicz, según recoge HELLO! Además de que parte de la convalecencia la ha pasado, como mencionábamos antes, en la clínica Mayrlife de Austria.