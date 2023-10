Confidencias de princesa a 'princesa': Kate Middleton desvela nuevos detalles sobre George y Charlotte

La princesa de Gales es uno de los miembros más queridos de la realeza británica y protagoniza entrañables momentos en muchos de sus actos oficiales. Es el caso de la cita a la que ha acudido este miércoles, una visita al espacio comunitario de Vsi Razom (significa todos juntos), desde el que llevan un año mandando ayuda a Ucrania por las devastadoras pérdidas que está dejando la guerra con Rusia. En este centro ubicado en la localidad de Bracknell ha compartido con Liza Sverdlova, de ocho años, algunos detalles desconocidos de la princesa Charlotte, de la misma edad que la niña, como sus gustos musicales y los temas que canta en casa.

Kate Middleton le ha contado a la pequeña que por la mañana, antes de partir hacia la visita oficial, la princesa Charlotte le había cantado un tema llamado Shine Jesus Shin. Liza le ha dicho que conoció esa canción de su Ucrania natal y su reacción ha sido de gran alegría: "¿Conoces esa canción? ¿Tiene la misma melodía? La he oído esta mañana y me ha hecho muy feliz. Voy a buscarla en ucraniano ".

También ha vivido un curioso encuentro con otra 'princesa'. Se trata de Sofiya Ovchinnik, una niña de tres años que es hija de la fundadora de la institución y llevaba un vestido rosa, un collar y una tiara de juguete. Un look que, según su madre, es habitual en ella diariamente y no tiene nada que ver con la visita real. La esposa del príncipe Guillermo ha compartido con la pequeña y otros niños un taller de manualidades y entre a las piezas que han hecho destaca un broche de lazos con los colores de la bandera de Ucrania, un collage de flores de papel y un mural de un árbol cuyas las hojas eran las manos de todos los allí presentes. "Nunca he hecho una huella de la mano con un guante puesto. Quedará un poco más limpio, normalmente los niños terminan poniendo pintura por todos lados", ha comentado espontáneamente.

Además de interesarse por el funcionamiento del centro, la princesa de Gales también se ha sumado a las tareas cotidianas y ha ayudado a preparar unas cajas con comida para mandar a Ucrania. Al empaquetar los alimentos ha preguntado si había algún truco a la hora de colocarlos para evitar que se rompieran y ha escrito sobre el cartón un mensaje para los destinatarios: "Todos estamos pensando en ti". Durante el recorrido ha elogiado el trabajo que hacen los voluntarios. "Gracias. Por favor, sigan con el increíble trabajo que están haciendo. Es fantástico ver el trabajo que se está realizando", ha exclamado.

Los exámenes decisivos de George

No es la primera vez que la esposa del heredero al trono habla de la maternidad en esta misma semana. El martes, durante un encuentro con jóvenes en Cardiff, donde se desplazó junto a Guillermo de Inglaterra, contó que está volcada en ayudar al príncipe George de cara a los importantes exámenes que tiene. He estado ayudando a George a preparar sus próximos exámenes, así que sé lo difíciles que pueden ser las matemáticas", explicó mientras hablaba con alumnos de Bachillerato. Estas pruebas deciden su futuro y por eso su madre ha preferido quedarse en casa y no viajar a Singapur para la tercera edición de los Premios Eartshot.

También habló con naturalidad de cómo vive su primogénito esta etapa académica tan exigente. "George está empezando a hacer solicitudes. Me dice: 'Mami, me examinan todo el tiempo'. Pero cuando llegan los A-levels sabes que estás en ello", relataba. Estas pruebas son cruciales porque son de acceso a la educación secundaria, que podría desarrollarse en Eton en el caso del Príncipe, siguiendo de este modo los pasos familiares. El primer test al que se somete el nieto de Carlos III dura aproximadamente dos horas y media y consiste en una prueba de opción múltiple que se centra en el razonamiento verbal, el razonamiento no verbal, las matemáticas y el inglés.