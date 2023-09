Recordamos los 11 días en los que el Reino Unido fue el centro del mundo

Loading the player...

Desde que murió, el 8 de septiembre de 2022, y hasta el funeral de Estado que tuvo lugar once días más tarde en la Abadía de Westminster, Isabel II tuvo un sinfín de despedidas a lo largo y ancho de todo Reino Unido. Los británicos se agolparon por las calles durante los cortejos fúnebres y Escocia, lugar en el que la recordada monarca falleció, le rindió un sentido tributo. Los Windsor se mostraron como una familia unida y rota por el dolor y los hijos y nietos de la Reina hicieron unas emotivas vigilias. Representantes de Casas Reales de todo el mundo estuvieron presentes en un funeral como no se recuerda y todo el país se sumió en el luto. Dale al play y no te pierdas las imágenes más espectaculares de aquellos días.

