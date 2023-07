Carlos III no se queda atrás y sorprende con su elegancia como lo hizo don Felipe en Wimbledon El monarca británico, durante décadas el prototipo del estilo clásico británico, ha aparecido con una imagen muy veraniega

El rey Carlos III se ha puesto las pilas después de que don Felipe le arrebatara ‘el trono’ como el royal más elegante. El monarca inglés ha sido durante décadas el mejor representante del estilo clásico británico y ahora ha vuelto a demostrar aquello de que quien tuvo, retuvo. En una salida junto a su esposa Camilla ha derrochado carisma con un conjunto de lo más veraniego al que no le faltaba detalle.

El padre de los príncipes Guillermo y Harry eligió para participar en un acto en Sandringham, que se desarrolló al aire libre, un traje en color claro, una corbata en tonos rojizos, pañuelo en la solapa, también estampado en esos tonos estratégicamente colocado en el bolsillo superior, sombrero tipo panamá y unas gafas de sol con cristales verdes oscuros y montura transparente que le daban un aire de perfecto gentleman, un complementos a los que no nos tiene acostumbrados.

Otro detalle que no pasó inadvertido fue la pequeña flor malva que lució en su solapa, junto a unas insignias, y el tono de sus zapatos y calcetines, en color burdeos. Parece que Carlos de Reino Unido ha querido mostrar una nueva versión de sí mismo y atrás quedan algunos descuidos como cuando se presentó el pasado febrero en una mezquita de Londres con un tomate en su calcetín.

La prensa internacional cayó rendida a los pies del rey Felipe cuando acudió en Londres a la final de Wimbledon que dio la victoria a Carlos Alcaraz. Su chaqueta gris perfectamente cortada y confeccionada, con las proporciones perfectas, así como el cuello de su camisa hicieron que en este caso los ojos se posaran en él y no en doña Letizia, que siempre acapara titulares por su estilo. El prestigioso diario The Times se refería a nuestro rey como: Felipe el Fabuloso. Rey del estilo. Derek Guy, un reputado gurú en moda masculina, puso el foco en el padre de la princesa Leonor y destacó que: “Es muy raro ver este nivel de sastrería a día de hoy, incluso entre los ricos”. No hay duda que sus casi dos metros de estatura, su estupenda forma física, su cuidada barba y su intensa mirada azul también ayudan a que su imagen sea impecable.

