El parecido de Charlotte con su padre que hizo dudar hasta al propio príncipe Guillermo

La princesa Charlotte (8), la hija mediana de los príncipes de Gales, demuestra en cada una de sus salidas su carisma y su porte royal. Domina perfectamente la escena y los protocolos sin perder ni un ápice de la espontaneidad y las ocurrencias propias de su edad. La hermana de los príncipes George y Louis es muy parecida a los Windsor y además de su gran parecido con su bisabuela, Isabel II, y su tatarabuela, la Reina Madre, de pequeña, era un calco de su padre. Tanto es así que el propio príncipe Guillermo dudó al ver una fotografía de su hija en la que se parecía mucho a él a su edad.

VER GALERÍA

No hay duda de que Charlotte se parece a su familia paterna, pero lo que llama la atención es que cuando era un bebé las semejanzas con su padre eran más que patentes. Guillermo de Inglaterra era idéntico a su madre, la recordada princesa Diana. Su cabello rubio y su sonrisa llevaban el sello de los Spencer, pero los gestos, la expresión de sus ojos y hasta la sonrisa mellada de Charlotte nos transportan a la infancia y adolescencia del heredero al trono.

- Don Felipe, todo cercanía y sonrisas con los príncipes de Gales y sus hijos en Wimbledon

- Los príncipes Charlotte y George acaparan el protagonismo en la final de Wimbledon con sus gestos más divertidos

- Los peinados favoritos de Charlotte, la princesa de los lazos y las trenzas

VER GALERÍA

VER GALERÍA

Aunque en un principio pudiera parecer que padre e hija no son tan iguales, lo cierto es que en un acto público en enero de 2020 al centro Khidmat de Bradford, Guillermo confundió una foto de cuando era niño con una de su pequeña. “¿Ese soy yo?”, dijo el príncipe de Gales quien, incrédulo, repitió: “¿No se parece a Charlotte? Oh Dios mío, se parece a Charlotte. Es increíble no había visto una semejanza tan parecida”, comentó a lo que su esposa Kate Middleton agregó que el de la foto “se parece mucho a Charlotte”.

- El dulce apodo francés con el que el príncipe Guillermo llama a su hija Charlotte

- Charlotte y George se lo pasan en grande en el concierto de la coronación

VER GALERÍA

VER GALERÍA

De bebé, los ademanes y expresiones de Charlotte con su padre eran más que notables. Así ocurrió en su primer cumpleaños, en mayo de 2016, cuando se publicó una nueva imagen suya que recuerda mucho a una de su padre con 18 meses. La única gran diferencia: el color de sus cabellos, dorado para Guillermo y castaño en el caso de la pequeña. Hasta la aparición de Charlotte en el hospital para conocer a su hermano Louis en 2018 recordaba al primer encuentro que Guillermo tuvo con su hermano Harry tras el nacimiento de este último en 1984.