¿Por qué Lady Louise, la sobrina más pequeña de Carlos III, no estuvo en la misa de Pascua con los Windsor?

En la cuenta atrás para la coronación de los reyes Carlos y Camilla, los Windsor se reunieron el pasado domingo para asistir a la tradicional misa de Pascua, celebrada en la capilla de San Jorge. Acudieron a este servicio religioso que se celebraba por primera vez sin Isabel II y que además coincidía con el segundo aniversario del fallecimiento del duque de Edimburgo. La Familia Real británica acudió prácticamente al completo, incluido Andrés de York que se mantiene alejado de la vida pública y el príncipe Louis, que debutaba en esta cita. Sin embargo, hubo una destacada ausencia, la de Lady Louise. ¿Por qué no estuvo la sobrina más pequeña del monarca?

VER GALERÍA

-El motivo por el que la reina Camilla tuvo que marcharse antes de la misa de Pascua

-Se revela el tenso episodio que vivió Kate Middleton con los duques de Sussex tras la muerte de Isabel II

El príncipe Eduardo y su esposa Sophie acudieron a esta liturgia con la que se despide la Pascua por primera vez como duques de Edimburgo. Lo hicieron en compañía de su hijo James, al que no habíamos visto desde que en marzo se convirtió en conde de Wessex. Llamó la atención que no estuviera con ellos su primogénita. Lady Louis suele acudir a la iglesia con su familia y, aunque su vida es muy discreta, no falla en los compromisos oficiales más importantes y significativos para la Familia Real. La razón de su ausencia podría deberse, según HELLO!, a motivos académicos.

VER GALERÍA

Desde Buckingham no han dado explicaciones, pero teniendo en cuenta que después de la Pascua comienzan las evaluaciones del segundo trimestre universitario, todo apunta a que Lady Louise está volcada en estudiar. La nieta favorita de Isabel II y Felipe de Edimburgo es alumna de la carrera de inglés en St Andrew, por cuyas aulas ya pasaron los Príncipes de Gales (fue allí donde se conocieron). El calendario de este centro establece tras las fiestas una semana de repaso antes de dar comienzo los exámanes.

-El príncipe George y los nietos de Camilla serán pajes en la coronación

Amante de la conducción de carruajes, la naturaleza y comprometida cn el cambio climático, Lady Louise trabajó como jardinera el pasado verano tras finalizar su etapa en St Mary's School Ascot. La primera semana como alumna universitaria no fue nada fácil ya que coincidió con el fallecimiento de su adorada abuela, a la que estaba muy unida. Curiosamente se enteró en el colegio de que su abuela y la Reina de Inglaterra eran la misma persona. Tras el adiós a Isabel II retomó sus obligaciones y siguió con la discrección por la que siempre ha apostado. De hecho, no ha querido ser princesa y cuando cumplió 18 años no reclamó el título que le correspondía por ser nieta de la soberana británica.

VER GALERÍA

Sí se espera que Lady Louise se sume a la familia el próximo 6 de mayo para ser testigo de la histórica coronación de su tío, Carlos III en la Abadía de Westminster. Aún con incógnitas pendientes de resolver como la presencia de los duques de Sussex, sí se ha confirmado que han aceptado la invitación del monarca miembros de la realeza internacional como Alberto de Mónaco, Fumihito y Kiko de Japón, Federico y Mary de Dinamarca o Carlos Gustavo de Suecia y su hija, la princesa heredera Victoria, entre otros.