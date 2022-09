El gran susto durante la vigilia a Isabel II: arrestan a un hombre por acercarse al féretro e intentar coger la bandera

Desde que el féretro de la Reina fue instalado en el Palacio de Westminster, son miles las personas que están haciendo largas horas de cola para poder despedirse de la soberana. Tras cortarse la transmisión en directo ayer en torno a las diez de la noche, un portavoz ha confirmado esta mañana a MailOnline que un hombre había sido detenido por la policía por provocar un altercado una vez ya dentro de Westminster Hall, y que se encontraba bajo custodia como sospechoso de un delito de orden público.

En un momento dado, el detenido después de esperar 14 horas de cola, se abrió paso apartando a una niña de siete años y fue corriendo a intentar agarrar el ataúd de la Reina, llegando incluso a levantar el estandarte real con el que está envuelto. Enseguida, los agentes derribaron al hombre contra el suelo y todo quedó en un susto. Algunos testigos presenciales han contado a DailyMail que se comportó de forma ‘extraña’ durante toda la cola: "Me llamó la atención, ya que estuvimos en la cola durante 14 horas desde el principio hasta el final y él estaba bastante por delante de nosotros. Destacaba porque la mayoría de la gente de la cola estaba hablando entre sí e interactuando, pero él no. Vi que algunas personas que estaban a su lado intentaban entablar conversación con él, pero no pudieron ya que permaneció en todo momento con una actitud reservada”.

Otro de los asistentes también ha querido destacar el extraño y errático carácter del individuo, confirmando que “estuvo solo y sin hablar durante todo el día”. También algo que llamó la atención a los asistentes es que los guardias que custodiaban el féretro no se movieron en ningún momento para ayudar, si no que todo se dejo en manos de la policía: “Vimos el incidente nada más entrar en la sala, en lo alto de la escalera. Nos dimos cuenta porque una señora gritó mientras todo sucedía. Al principio fue bastante desconcertante y todo el mundo estaba en ‘shock’, pero una vez ya detenido la gente mantuvo la calma y todo siguió adelante’.

Esta mañana y para evitar que algo así vuelva a suceder, Sir Mark Rowley, el nuevo Comisario de la Policía Metropolitana, ha estado patrullando la cola cerca del Palacio de Lambeth, en el sur de Londres. Además de vigilar, se ha mostrado muy amable con los ciudadanos, con los que ha mantenido una breve conversación, antes de seguir su camino hacia el este del puente de Lambeth. Muchos de estos ciudadanos estaban con mantas y muy abrigados ya que llevaban desde primera hora de la mañana haciendo cola para poder entrar y despedirse de la monarca.

