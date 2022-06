¡La soldado Kate Middleton en acción! Con uniforme militar y a bordo de un tanque como nunca la habíamos visto

La duquesa de Cambridge ha vuelto a demostrar su máximo compromiso con las más altas instituciones de Reino Unido aparte de la Corona, implicación que esta vez le ha llevado a ponerse el uniforme militar como si fuera una soldado y subirse nada menos que a bordo de un tanque. Kate Middleton compartía este sábado unas imágenes que no habían visto la luz hasta ahora de su visita a una base del ejército británico, experiencia que tuvo lugar el pasado noviembre y que ha recordado hoy con motivo de la celebración del Día de las Fuerzas Armadas en su país. La esposa del príncipe Guillermo, en su nombre y el de su marido, rendía de esta forma su particular homenaje a los "valientes hombres y mujeres que sirvieron por tierra, mar y aire" a los intereseses de su patria, ha escrito esta mañana en una mensaje firmado por ella con la letra C, de Catherine.

Profesionales del "pasado y presente" que cada día "sacrifican sus vidas" tanto dentro como fuera de sus fronteras "para mantenernos a salvo", decía la Duquesa al transmitirles su sincera gratitud. La nuera de Carlos de Inglaterra pasó por la Academia de Entrenamiento de Pirbright y allí tuvo "el honor", ha subrayado, de comprobar cómo preparan a los nuevos reclutas y el personal de servicio. "Fue maravilloso ver de primera mano los trabajos tan importantes y variados que desempeñan las tropas para protegernos a todos", señalaba, al tiempo que expresaba por último su deseo de seguir "descubriendo más" sobre la Marina y el Ejército del Aire en cuanto se presente la ocasión. Kate Middleton vivió entonces una jornada de lo más intesa junto a la llamada Brigada de Mantenimiento Operacional 101 en el Aeródromo de Abingdon, donde la podemos ver durante los diferentes ejercicios y prácticas en los que participó con el casco puesto y una gran sonrisa en el rostro.

Asimismo, la mujer del príncipe Guillermo ayudaba a reparar la maquinaria mientras se ejecutaban las pruebas, todo antes de protagonizar un encuentro con algunos de los miembros de la formación que allí se encontraban y departir con ellos animadamente. El Día de las Fuerzas Armadas se celebra anualmente en Reino Unido el último sábado de cada junio, si bien a lo largo de esta semana se han organizado ya distintos actos para conmemorar la fecha. En algunos de los edificios más representativos y emblemáticos del país se izan banderas del ejército, algo que llevan haciendo desde 2006 para festejar lo que antes se conocía como el Día de los veteranos de guerra. Iniciativa que, tal y como recuerda la prensa británica, cambió su denominación para integrar a toda la comunidad militar y fue impulsada por el entonces ministro de Hacienda y después jefe del Gobierno, Gordon Brown.

