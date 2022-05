El poderoso motivo por el que Isabel II regresará a Londres

Isabel II está a menos de un mes de celebrar por todo lo alto su Jubileo de Platino. La Reina británica que lleva 70 años en el trono festejará entre el 2 y el 5 de junio tan importante hito en su reinado. Antes, tiene otra importante cita, que es el acto más solemne y destacado su agenda anual: la apertura del Parlamento británico que tendrá lugar el martes, 11 de mayo en Londres. Dados sus problemas de movilidad y los achaques que la longeva monarca padece - en abril cumplió 96 años-, no estaba seguro que su intención fuera acudir a esta cita con los representantes políticos de las Cámaras, pero parece que sí que planea acudir en persona, a un acto al que solo ha faltado en dos ocasiones en su vida: durante los embarazos de los príncipes Andrés y Eduardo.

Un portavoz del Palacio de Buckingham ha asegurado a HELLO! que aunque la soberana planea desplazarse a la capital londinense (actualmente reside en el Castillo de Windsor) a la cita del martes, no se conocerá la decisión final hasta el mismo día en que tenga lugar la sesión inaugural en el Palacio de Westminster. En caso de que finalmente se ausente, todo indica que será el heredero, el príncipe Carlos, el que actúe como suplente. Aunque antaño Isabel II viajaba en carroza hasta las Casas del Parlamento, situadas en Londres, en los últimos tiempos la ha sustituido por el automóvil y seguramente en esta ocasión también use este medio de transporte. Tampoco porta ya la Corona Imperial o el manto de armiño de Estado debido a su peso y en su lugar apuesta por un elegante traje de día. Está previsto que pronuncie el discurso en el que describe las políticas del Gobierno y la legislación para el nuevo ejercicio parlamentario.

El año pasado, la sesión inaugural tuvo un fuerte componente nostálgico pues supuso el primer compromiso de la jefa del Estado después de la muerte de su marido, el duque de Edimburgo, que falleció el 9 de abril de 2021 a la edad de 99 años. Entonces estuvo acompañada por el príncipe de Gales y por su esposa, la duquesa de Cornualles.

Ya no acudirá a más fiestas de jardín

La noticia de su intención de acudir a uno de sus deberes institucionales más importantes como jefa del Estado viene poco después de que se confirmara de manera oficial que ya no volverá a acudir a las fiestas de jardín que se llevarán a cabo esta primavera en las zonas verdes del Palacio de Buckingham y en el Palacio de Holyroodhouse en Edimburgo. Los días 11, 18 y 25 de mayo y el 29 de junio Isabel II estará representada por otros miembros de la Familia Real, cuyos nombres se confirmarán a su debido tiempo. Tradicionalmente, la Reina recibía a más de 30.000 invitados para pasar una tarde relajada y divertida en el recinto de sus residencias reales. Estas reuniones permitían a la soberana hablar con una amplia gama de personas representantes de todos los ámbitos de la sociedad británica y tomar el pulso al país.

