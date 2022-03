La sorprendente confesión de Meghan Markle sobre sus finanzas que cualquiera puede aplicar para ahorrar

Loading the player...

Meghan Markle ha sido consciente desde que era muy joven de la importancia de cuidar su economía. De hecho, cuando era pequeña, con apenas ocho o nueve años, quiso poner a prueba sus habilidades como comerciante y comenzó a vender unos coleteros que ella misma confeccionaba con retales de tela, algo que recuerda con la satisfacción de sentir que su trabajo era recompensado. Ella misma lo ha contado durante una conferencia online organizada por The New York Times. En el evento, centrado en el debate sobre sobre cómo pueden las mujeres alcanzar la paridad económica y profesional, la duquesa de Sussex manifestó su opinión sobre algunos aspectos relevantes relacionados con este tema, pero también sorprendió al confesar un hábito de su infancia que ha mantenido hasta la actualidad y que cualquiera puede aplicar a sus finanzas personales para ahorrar. Dale al play y no te lo pierdas.

-Meghan Markle se acerca más a la política 'en nombre de Archie, de Lili y de Harry'