En plena naturaleza, soplando las velas y con la felicitación de su hija: los 62 años de Sarah Ferguson

Sosteniendo una porción de tarta con una vela sobre ella, luciendo un elegante blazar de The Extreme Collection y con los ojos cerrados de pura alegría. Así podemos ver a Sarah Ferguson en la fotografía que ella misma ha compartido. La duquesa de York cumplió 62 años el pasado 15 de octubre y, por supuesto, no podía dejar este acontecimiento sin celebrar. La exmujer del príncipe Andrés ha compartido, además de la instantánea con el pastel, otras dos fotos de su aniversario disfrutando de la naturaleza. "Muchas gracias a todos por los amables mensajes de cumpleaños", ha comentado. También su hija menor, la princesa Eugenia, ha compartido una imagen junto a su madre y le ha dedicado unas palabras de felicitación. Dale al play y no te lo pierdas.

