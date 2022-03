La imagen de Diana de Gales en su último viaje oficial idéntica a su estatua

Loading the player...

La nueva estatua de Diana de Gales ubicada en The Sunken Garden, en el palacio de Kensington, nos traslada directamente a un momento muy concreto de la vida de la madre de los príncipes Guillermo y Harry. No solo por su look, muy similar, con camisa de botones y cinturón, aunque en las fotografías Diana lucía pantalones vaqueros. Los niños que la rodean, su actitud con ellos... todos los detalles de este tributo realizado por el escultor Ian Rank-Broadley recuerdan a estas imágenes. Las fotografías fueron tomadas en su visita a Bosnia en agosto de 1997 con motivo de su campaña contra las minas antipersona. Fue su último viaje oficial: semanas más tarde se produciría su trágico fallecimiento en París. Esta estatua es un nuevo homenaje que contribuye a mantener viva la memoria de Diana. Dale al play y no te lo pierdas.

