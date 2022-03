Sorprendió en 'America's Got Talent' Meghan Markle entra en un concurso de talentos y no es para cantar La Duquesa ha querido mostrar su apoyo a Archie Williams, un concursante que pasó casi cuatro décadas en prisión por un crimen que no cometió

Comenzó poco a poco, pero las apariciones de los duques de Sussex y sobre todo de Meghan Markle se están multiplicando exponencialmente. Siempre a través de vídeos grabados en casa o con esporádicas apariciones a pie de calle para colaborar con las organizaciones que apoyan. Después de una última intervención, que tuvo lugar el pasado martes en la cadena ABC, rodeada de polémica por las declaraciones que Trump ha hecho sobre ella, la Duquesa reaparece en un programa muy distinto: America’s Got Talent. Un concurso de talento en el que Meghan se encontró con otro Archie.

La mujer del príncipe Harry apareció por sorpresa en el programa que emite la NBC y que tiene como jurado a Sofía Vergara, Heidi Klum y Simon Cowell para hablar personalmente con Archie Williams, un hombre de Luisiana que fue encarcelado durante 37 años por un crimen que no cometió, tal y como demostrarían más adelante las pruebas de ADN que le permitieron quedar en libertad tras perder casi cuatro décadas de su vida. Ahora Archie lucha por conseguir su sueño y Meghan Markle ha querido apoyarle públicamente con un mensaje que ha enviado desde el salón de su casa, en el que habla en plural y no olvida hacer un chascarrillo a su nombre, el mismo que el de su hijo.

“A lo largo de toda la temporada, Archie, tu historia y tu talento ha inspirado a gente de todo el mundo y tenemos un mensaje para ti de una fan muy especial: Meghan Markle, la duquesa de Sussex. ¡Echa un vistazo!”, dijo el presentador Terry Crews desatando los aplausos de todo el plato y dando la palabra a la mujer de Harry. “Hola Archie. Me ha conmovido mucho tu historia, he seguido tu evolución cada semana y no solo por tu nombre. Tengo un mensaje muy especial para ti, que probablemente podría aplicar a otras cuestiones de la vida, pero esta noche es específico para ti: Archie estamos orgullosos de ti, estamos apoyándote y no podemos esperar a ver qué vas a hacer. Estamos de tu parte”, explicó Meghan.

La pesadilla de Archie Williams

La pesadilla de Archie Williams comenzó en la mañana del 9 de diciembre de 1982 cuando una mujer fue violada en su casa. “Me arrestaron el 4 de enero, no podía creer lo que estaba pasando porque yo no había hecho nada. Pero era un pobre negro sin capacidad económica para luchar contra el estado de Luisiana”, explicó Archie cuando llegó a uno de los programas de más éxito de la televisión estadounidense. “Ninguna de las huellas dactilares encajó con las mías, tres personas testificaron que yo estaba en mi casa, pero alguien tenía que pagar por ello, así que me condenaron a 80 años de prisión sin la posibilidad de que mi condena fuera revisada”, así cuenta cómo termino en lo que él califica como “la prisión más sangrienta” del país en la que se vio obligado a sobrevivir.

Cuando el presentador Terry Crews preguntó a Archie Williams cómo se supera esto. El concursante fue claro: “La libertad es un estado mental. Yo fui a prisión, pero no dejé que mi mente fuera a prisión”. Tras esta frase, los dos rompieron a llorar y Archie aclaró que su única salida para conseguir la paz fue rezar y cantar. La suerte de Archie tardó en cambiar, pero finalmente se hizo justicia. “Con las nuevas tecnologías pusieron las huellas dactilares en la base de datos y coincidieron con las huellas de un violador en serie. Después de 37 años me soltaron el 21 de marzo de 2019”, explicó Archie, quien también desveló que veía ese concurso desde la cárcel y fantaseaba con estar allí. “Siempre deseaba estar en un escenario como este y ahora estoy aquí… es la oportunidad de mi vida”.

Libros, velas y obras de arte... así es el salón de los Sussex

Poco a poco y con cada una de sus intervenciones los Sussex están desvelando cómo es la fabulosa y muy privada mansión que compraron este verano en la exclusiva zona de Montecito, en el condado de Santa Bárbara, por 14.7 millones de dólares (unos doce millones y medio de euros aproximadamente). Si primero vimos los estupendos jardines, ahora Meghan nos deja echar un vistazo en uno de los salones.

Lo primero que salta a la vista es que el estilo de Meghan no ha cambiado, ya que cuando era actriz solía compartir en redes sociales algunos rincones de su casa en Toronto. Colores neutros, telas naturales y flores frescas, en este caso una variedad de hortensias verdes. Al lado, hay una vela de la marca favorita de la Duquesa: Dyptique. Una marca parisina de pioneros perfumistas que elaboran este producto con el mismo método desde 1963 y que se encuentra en el mercado en torno a los cincuenta euros. La variedad elegida por Meghan, Tubereuse, y, según la propia marca, el resultado es una fragancia de connotación sensual y altamente femenina.

La reina Isabel II como icono e inspiración cultural

Al otro de un mueble, en el que también hay otras velas en soportes rústicos, cuencos de cerámica y sobre el que cuelgan tres piezas de la misma obra de arte que van en consonancia con los colores y patrones de los cojines del sofá, se encuentran estratégicamente bien ubicados los libros con los que Meghan ha querido salir en el vídeo. Los lomos, perfectamente alineados, desvelan mucho sobre los gustos de la pareja. Uno de los libros que se puede identificar es el de la célebre fotógrafa Annie Leibovitz, que fotografío a Isabel II para los retratos de su 90º cumpleaños. Sin embargo, ella no es la única fotógrafa que tiene un lugar en el hogar de los Sussex, la pareja también tiene un libro de retratos del fotógrafo danés Marc Hom, que ha fotografiado a Angelina Jolie, Quentin Tarantino o Johnny Depp, entre otros.

En octubre de 2019 National Geographic lanzó el libro Women (Mujeres) en el que recopiló de sus archivos las mejores imágenes de mujeres conocidas y desconocidas, incluidas Oprah Winfrey, Jane Goodall y Christiane Amanpour. Por otro lado, no podría faltar un guiño a su nuevo jefe, Netflix, la plataforma de entretenimiento con la que los Sussex han cerrado un acuerdo. Así que sobre la mesa está el libro The Black Godfather (El padrino negro), que narra la historia de Clarence Avant, muy conocido en la industria musical y reconocido como “el padrino de la música negra”, una película documental que Netflix estrenó en junio de 2019. Eso sin olvidar hacer sitio a la decoración con un libro sobre decoración industrial titulado Madera y Hierro, de Macarena Abascal.