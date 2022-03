Beatriz de York rompe su silencio en la misma semana en la que tenía que haber dado el 'sí, quiero'

El 29 de mayo de 2020 Reino Unido iba a vestirse de gala. Una boda real llenaría las calles de Londres como ya lo hicieron otros grandes acontecimientos nupciales tales como los de los duques de Cambridge, los de Sussex o, más recientemente, Eugenia de York. Dentro de dos días estaba previsto que Beatriz de York y Edoardo Mapelli se convirtieran en marido y mujer ante la atenta mirada de sus familiares, amigos y de un sinfín de ciudadanos británicos que tenían claro que no querían perderse el gran día de la hija del príncipe Andrés. Sin embargo, la crisis sanitaria del COVID-19 daba al traste no solo con este 'sí, quiero', sino también el de otros muchos novios que habían marcado 2020 en su calendario como el año de su enlace.

La misma semana en la que iba a contraer matrimonio, la nieta de la reina Isabel II de Inglaterra reaparecía en público y rompía su silencio. Lo hacía en una entrevista sincera que concedía a la organización benéfica Made by Dislexia, organismo que apoya precisamente a niños y jóvenes aquejados por este trastorno del aprendizaje. No muchos saben que Beatriz de York sufre este problema desde que era pequeña. Lo confesó su madre, Sarah Ferguson, durante una visita que hizo en 2005 a una escuela del barrio de Peckham, al sur de la capital británica.

La prometida de Edoardo Mapelli recordaba durante la entrevista el enorme impacto que tuvo la dislexia en su etapa escolar, un trastorno que continúa afectando a su vida de adulta en la actualidad. "Tuve mucha suerte porque el colegio al que fui me apoyó muchísimo, pero el día a día era muy complicado. Recuerdo que teníamos libros de diferentes colores de acuerdo a nuestro nivel de lectura, y a mí siempre me correspondía el blanco. Mis mejores amigos tenían el amarillo o el verde. Eso es que iban más adelantados. Así que solía pensar 'no soy lo bastante lista. No se me da bien. ¿Por qué no soy como los demás?", explicaba Beatriz de York.

"Si pudiera decirle algo a mi yo del pasado, sería 'no dejes que esos malos ratos que pasaste en clase o en un examen te afecten, porque son lecciones de vida. Son los aprendizajes que te han hecho ser como eres'. (La dislexia) no es algo malo que tengas, sino una parte genial de cómo funciona tu cerebro", manifestaba la princesa a modo de conclusión. "Creo que esa es una de las fortalezas que tenemos los disléxicos. Miramos las cosas de manera distinta y encontramos soluciones nuevas para hacer las cosas. Somos experimentales y emprendedores", aseguró en un intento por mostrar el lado positivo.

Curiosamente esta fue, precisamente, una de las razones por la que la hija del duque de York fundó junto a otros seis amigos la organización Big Chance: quería mejorar la vida de los jóvenes y dar un impulso a la educación. Además, desde que alcanzó la mayoría de edad se convirtió en embajadora de Children in Crisis, una organización que construye colegios y ofrece educación en zonas de conflictos. Beatriz de York, que ha pasado las últimas semanas en casa de la familia de su prometido en Oxforshire, ha enviado a lo largo de estos días algún que otro mensaje más a los más pequeños de la casa.

Hace justo una semana, la próxima novia del clan Windsor se dirigió a los niños de un hogar infantil, así como a sus familias. Era la primera aparición de la princesa tras conocerse que se suspendía su boda, prevista para este viernes. "Sé que es un momento increíblemente desafiante, especialmente para aquellos que viven aislados (...). Por favor, estamos contigo, en cada paso del camino", trasladaba Beatriz de York, quien durante toda la pandemia del coronavirus se ha mostrado especialmente activa.

