Ha ocurrido a las afueras del edificio donde se ha celebrado el simposio 'Care in the Village' El simpático encuentro de Guillermo de Países Bajos con su doble en miniatura ¡que ha terminado en selfie! Un niño con rasgos muy similares al esposo de la reina Máxima le ha sorprendido en su última cita

El rey Guillermo ha vivido este martes 21 de noviembre una simpática anécdota durante uno de sus compromisos. Con la ciudad de Schaijk, en la provincia holandesa de Brabante Septentrional, como escenario, el esposo de Máxima de Países Bajos ha sido sorprendido por un niño con rasgos muy similares a los suyos que iba enfundado en una capa clásica de monarca. Un instante inolvidable en el que ha mostrado su faceta más divertida y cercana y que se ha producido en el exterior del edificio que ha acogido el simposio Care in the Village, un encuentro centrado en impulsar la atención y el bienestar de las zonas rurales, así como las iniciativas de los residentes y el poder de las pequeñas comunidades. Más allá de esta significativa iniciativa de la Asociación Nacional de Núcleos Pequeños, Nederland Zorgt Voor Elkaar y Taskforce Oost, el hijo de Beatriz de los Países Bajos, se ha convertido en protagonista de la jornada por este curioso y encantador momento que le ha sacado una gran sonrisa. ¿Quieres ver cómo ha reaccionado al ver a su doble en miniatura? ¡Pulsa el play y no te lo pierdas!

