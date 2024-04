El plan de los Reyes con la princesa Leonor en Zaragoza en el inicio de la Semana Santa

Los reyes Felipe y Letizia se han reencontrado con su hija, la princesa Leonor, que estudia segundo curso en la Academia General Militar del Ejército de Tierra. La heredera al trono ha arrancado sus vacaciones de Semana Santa y ya se encuentra con sus padres, quienes se desplazaron hasta la capital aragonesa para recogerla y regresar a casa juntos ya que atravesaron la histórica localidad de La Almunia de Doña Godina, a 53 kilómetros de Zaragoza. En su parada, los Reyes y su primogénita repusieron fuerzas en el restaurante del Hotel El Patio, donde estuvieron cenando y se dejaron fotografiar con parte del personal del establecimiento.

VER GALERÍA

La Princesa de Asturias vestía cazadora negra, bufanda de grandes cuadros en tonos claros, zapatillas blancas y el pelo recogido en una coleta. La reina Letizia se decantó por el negro con un conjunto con pantalones y cazadora y el mismo jersey que su hija pero con los colores intercambiados. Detrás de ellas, el Rey.

El local ha compartido el siguiente mensaje junto a la imagen: "Ayer [por este martes] tuvimos una visita muy especial, fue un honor atenderles, gracias por elegirnos". Según nos ha contado Eduardo Martínez, propietario del Hotel El Patio, los Reyes y Leonor aparcieron por sorpresa en su establecimiento, situado en la zona rural de Aragón, entre Calatayud y Zaragoza. Este lugar, en plena A-2, suele ser el elegido por la mayoría de los viajeros para hacer un alto en el camino como fue el caso de la Familia Real para descansar antes de continuar con su viaje a Madrid. "Decidieron picar algo, no hubo mucha complicación en lo que pidieron: jamón, chipirones y raciones para compartir", nos explica el dueño del establecimiento.

El hotel restaurante El Patio tiene tres estrellas, un bar-cafetería y otra opción gastronómica llamada El Patio de Goya que destaca por la cocina de producto con un toque moderno y con decoración dedicada al genial pintor de Fuendetodos y a sus universales obras. A los Reyes y a su hija no les hubiera importado estar en la cafetería, pero cenaron en el restaurante, que entre semana tiene menos afluencia, tan solo los húespedes que se alojan en el hotel. "Nuestros empleados quisieron inmortalizar este momento, era un orgullo, y accedieron sin problema a hacerse una foto", ha declarado el propietario.

VER GALERÍA

La Almunia de Doña Godina, con casi 8.000 habitantes, se ubica en la comarca de Valdejalón y goza de una situación estratégica por ser cruce de caminos del nordeste de España y tener una gran riqueza histórica. Posee los títulos de Muy Noble y Fidelísima Villa, reflejados en su escudo, concedidos por Felipe V por haber permanecido en su bando durante la Guerra de Sucesión española. Entre sus monumentos y lugares de interés destaca el conjunto de la orden de San Juan de Jerusalén, formado por una iglesia, hospital y palacio, el centro de cultura comunitaria de La Almunia, el Ayuntamiento y sus casonas y palacios, al igual que la iglesia de Nuestra Señora de la Asunción, la Ermita de Nuestra Señora de Cabañas o el Convento de San Lorenzo.

VER GALERÍA

La Princesa de Asturias no tendrá que regresar a ‘La General’ hasta el 4 de abril cuando finalicen estas merecidas vacaciones después de haber realizado unas exigentes maniobras en el Centro Nacional de Adiestramiento de San Gregorio, el más grande de Europa que se sitúa a las afueras de Zaragoza y donde recibió la visita sorpresa de su padre, y en Los Alijares en Toledo, donde completó ejercicios de tiro. En breve podrá reencontrarse con su hermana, quien tiene las llamadas vacaciones de primavera en su colegio UWC Atlantic College de Gales (Reino Unido), donde estudia primero de bachillerato. La infanta Sofía disfrutará de once días de descanso y no regresará a su internado hasta el 7 de abril.

Loading the player...

Haz click para ver el documental ‘Leonor, operación Reina’ en el que prestigiosos periodistas y expertos analizan la encuesta realizada, en exclusiva para ¡HOLA, por la empresa demoscópica Sigma Dos sobre la figura de la princesa de Asturias al cumplir 18 años. Se trata de la primera gran encuesta nacional sobre Leonor, la heredera al trono. ¿Qué opina la ciudadanía sobre su formación militar? ¿Está bien preparada para el papel que va a desempeñar, según los encuestados? ¿A quién se parece más, a don Felipe o a doña Letizia? Los resultados a todas estas cuestiones y muchas más son analizados en este especial que además muestra cómo es la princesa de Asturias, que tipo de relación con sus padres y cómo ha cambiado su vida en los últimos años. ¡No te lo pierdas!