La cercanía de la reina Letizia con la primera dama de Guatemala, una cirujana comprometida con los más desfavorecidos

Don Felipe y doña Letizia han ofrecido, en el Palacio Real de Madrid, un almuerzo en honor del presidente de la República de Guatemala, César Bernardo Arévalo de León, y su esposa, Lucrecia Eugenia Peinado Villanueva.

- La reina Letizia rescata el innovador vestido floral de su cita viral con Carlos de Inglaterra

Este encuentro nos ha permitido ser testigos de la gran complicidad entre la Reina y la primera dama guatemanteca, una mujer de 62 años, licenciada en Medicina por la Universidad de San Carlos de Guatemala y comprometida con diferentes causas sociales, entre ellas, combatir la malaria, el sida y reducir la mortalidad materna. "Me he dedicado a trabajar por otras personas con el placer de hacerlo", declaró en una entrevista concedida al medio Con Criterio. "He tenido la oportunidad de disfrutar los papeles que me ha tocado tener. Soy madre, hija, esposa y profesional en temas de salud y desarrollo", añadió.

Lucrecia conoció a Bernardo Arévalo en 1999 cuando ambos colaboraban en diferentes proyectos del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en Guatemala. Les presentó un amigo en común y desde entonces no se han separado. Ella aportó tres hijos a la pareja y él otros tres. A pesar de no tener hijos en común, ellos se presentan como una gran familia con seis hijos y cinco nietos.

Para Lucrecia ser la primera dama de Guatemala es la gran oportunidad de su vida, ya que le permite seguir ayudando a los más necesitados desde un lugar mucho más privilegiado: la Secretaría de Obras Sociales de la Esposa del Presidente de la República, una dependencia de apoyo a las funciones del Presidente de la República, que tiene como objetivo impulsar e implementar programas de carácter social dirigidos a la población más vulnerable.

Lucrecia, que nació en el seno de una familia cristiana evangélica, ha lucido una prenda muy típica de su país para almorzar con los Reyes: el perraje o chal. Se trata de un manto rectangular, colorido y con borlas, muy popular entre las mujeres indígenas. Doña Letizia, por su parte, ha elegido el vestido de Carolina Herrera que estrenó en marzo de 2019 para inaugurar la exposición 'Sorolla, maestro español de la luz' en la National Gallery.

Don Felipe ha dedicado unas cariñosas palabras a Bernardo Arévalo. "Es un honor para la Reina y para mí poder recibirle junto a la primera dama, doña Lucrecia Peinado, en la que es su primera visita a nuestro país tras asumir y firmar su cargo el pasado 15 de enero", le ha dicho. Además, el Rey ha compartido la siguiente anécdota: "Cuando llegué a Guatemala, el Presidente me recordó que él me había despedido en Madrid cuando yo acudía a la primera toma de posesión en la que participaba en América Latina en el año 96, han pasado unos cuantos años, pero nos seguimos viendo y es una alegría".

Loading the player...

Haz click si quieres ver el especial ´Letizia, según sus propias palabras´. ¿Qué opina la reina de las Fuerzas Armadas, del uso y abuso de las redes sociales, de la Educación con perspectiva de género o del acceso de la mujer a los núcleos del Poder? En este documental además de escuchar a la reina, expertos como Pedro Piqueras, Mabel Galaz, Luis María Ansón o Boris Izaguirre nos ayudan a conocer mejor, gracias a su propia experiencia personal cerca de ella, a la mujer que ahora cumple 50 años. Puedes ver más en la plataforma de vídeo ¡HOLA! PLAY, donde encontrarás programas de cocina, moda, decoración y documentales biográficos de ‘royals’ y ‘celebrities’. ¡No te lo pierdas!