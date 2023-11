Hablamos con Andrea Henry, la protagonista del ‘selfie’ viral con la reina Letizia y sus dos hijas

El martes 31 de octubre fue un día histórico en España. La princesa Leonor cumplió 18 años, y al igual que lo hizo el rey Felipe VI en 1986, juró la Constitución ante las Cortes Generales. Una ceremonia solemne que tuvo lugar en el Congreso de los Diputados en el que la heredera al trono aceptó como adulta el destino que tiene marcado desde la cuna: convertirse en Jefa de Estado. Una jornada que continuó en el Palacio Real de Madrid con la imposición del collar de Carlos III y un almuerzo para 100 personas.

En la lista de invitados a estos actos se encontraban una veintena de jóvenes ilustres de entre 18 y 28 años, que fueron los encargados de representar a los coetáneos de la princesa de Asturias. Andrea Henry, presidenta del Consejo de la Juventud de España, se convirtió en una de las protagonistas inesperadas de la jornada cuando publicó en sus perfiles públicos una fotografía junto a doña Letizia, la princesa de Asturias y la infanta Sofía. Un simpático selfie que se volvió viral en cuestión de minutos.

En ¡HOLA! nos hemos puesto en contacto con esta valenciana que nos ha contado todos los detalles de cómo fue su encuentro con la Familia Real. “Fue cuando la comida estaba casi terminando. Me acerqué para presentarme, saludar y dar las gracias. Le pregunté a la princesa Leonor y a la infanta Sofía si podíamos hacer un BeReal (una aplicación en la que se tiene que subir fotografías lo más naturales posibles de lo que estás haciendo a tiempo real). Me dijeron que sí y también se nos unió la reina Letizia. La verdad que no me imaginaba tener tanta repercusión”.

De la misma manera, Andrea Henry nos ha relatado cómo fue la breve charla que mantuvo con la heredera al trono, su hermana pequeña y su madre. “No fue una conversación como tal porque sólo duró unos minutos, ya que había mucha gente que quería hablar con ellas. Les di las gracias y les comenté los retos a los que se enfrenta nuestra generación como el empleo, la salud mental, la vivienda y el cambio climático”.

Andrea, como presidenta del Consejo de la Juventud de España, ostenta la responsabilidad de representar y defender los derechos de los siete millones de jóvenes que hay en nuestro país. Si bien es cierto que por su cargo está más que acostumbrada a ir a actos oficiales, siempre recordará la mayoría de edad de la princesa Leonor con especial cariño por su importancia histórica. “No es algo que pase todos los días”.

Otra de las cosas que más le llamó la atención fue la banda sonora que amenizó el almuerzo. La Banda Sinfónica de la Guardia Real, dirigida por el coronel músico don Armando Bernabeú André, puso la nota musical a la velada. Entre los temas que interpretaron había grandes clásicos, pero también el hit de Rosalía Despechá. “La banda estaba en una sala aparte, como una banda sonora de fondo. Cuando me di cuenta que en el repertorio estaba Despechá me hizo gracia porque, al final, la princesa Leonor no deja de ser una chica de la Generación Z”.

